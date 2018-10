Megnyomta az eladást az ÁKK, de így is negatív maradt a hozam

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 35 milliárdnyi kincstárjegyre 86,7 milliárd forintnyi kereslet érkezett a befektetők részéről, így az adósságkezelő 40 milliárdot el is fogadott. A hozam továbbra is negatív, vagyis a befektetők fizetnek azért, hogy magyar állampapírt vehessenek. A mostani mínusz 0,07 százalékos átlagos jegyzés még minimális, egy bázispontos csökkenést is jelentett a múlt héthez képest.