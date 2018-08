Mi folyik a magyar kötvénypiacon? Sokan megégették magukat a zuhanással

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Érdekes folyamatok zajlanak a magyar kötvénypiacon

Az utóbbi években kicsit elkényelmesedtek a befektetők a magyar kötvénypiacon, nem voltak igazán heves mozgások, szép lassan olvadtak a hozamok, amit az MNB nem konvencionális lépései is támogattak. Az utóbbi hónapokban azonban kockázatkerülés indult be a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, ami miatt a forint érezhetően gyengült, és a hozamok is elindultak felfelé. Ennek hatása pedig már látszik sok befektetőnél.Az elmúlt években a hitelintézetek voltak a magyar kötvények első számú vásárlói,, megközelítette a 9000 milliárd forintot - derül ki az MNB statisztikájából. Az év első felében már 557,3 milliárd forintot tett ki a hitelintézetek nettó állampapír-piaci tranzakciója, ezzel már meghaladta a 2017-es egész éves értéket.

Ha azonban részletesebben megnézzük a havi tranzakciókat, akkor az látszik, hogy. A májusi 521,3 milliárdos nettó tranzakcióhoz hasonlót 2013 óta egyszer sem láttunk. Ez azért kevésbé meglepő, mert a Portfolio már megemlékezett arról , hogy a jelentős törlesztések mellett szüksége volt pénzre az ÁKK-nak, ezért komoly nettó kibocsátást hajtott végre. A jelek szerint ezt a bankok vették meg, amit szintén ki lehetett már következtetni eddig is, hiszen a másik nagy befektetői kör, a külföldiek állománya alig változott az év eleje óta.

A fentiekből az is kiderül, hogy miközben 550 milliárd forint felett volt a nettó tranzakció, a hitelintézetek állampapír-állománya "csak" 230 milliárddal nőtt. Az eltérést az állampapír-állomány piaci átértékelődése okozta, ami megszokott folyamat, de eddig nem volt ennyire jelentős. Éppen ezért most szétbontottuk az állományváltozást tranzakcióra és átértékelődésre:

Az év első felében 333,8 milliárd forint volt a hitelintézetek átértékelődésből fakadó vesztesége, korábban ehhez hasonló folyamatot nem láthattunk, legfeljebb minimális mínuszt mutatott ki az MNB ezen a soron.

Ha ugyanis egy állampapír hozama emelkedik a másodpiacon, akkor azzal párhuzamosan az árfolyama esik, így a csökkenő árfolyam rontja, sőt akár veszteségbe is taszítja a beszálláshoz képest nézve az állampapíron elért nyereséget. Ez azért esélyes, mert a bankok az utóbbi időszakban már nagyon alacsony, történelmi mélységben lévő hozamszintek (nagyon magas árfolyamok) mellett vették az állampapírokat, így a megugró hozamok/beeső árfolyamok könnyen tudnak akár tetemes veszteséget is okozni. Ameddig nem történik meg ezeknek az állampapíroknak a tényleges eladása, addig ez nem realizált veszteségként "ketyeg" a könyvekben, ha pedig lejáratig megtartják az állampapírt a bankok, akkor ez a veszteség nem jelentkezik, hiszen a névértéket és a vásárláskor ígért hozamot is teljes egészében megkapják a bankok.

De hogy tudtak közben a külföldiek nyerni a kötvényeiken?

De akkorElsősorban az, hogy az állampapírokat eszközként beszámítják a tőkemegfelelésbe, ha pedig ilyen jellegű veszteség keletkezik a portfólión, akkor azzal akár friss tőkebevonásra is szükség lehet. A magyar bankok tőkeellátottsága egyelőre jelentősen meghaladja a kötelezően előírt mértéket, azonban ha az év végéig jelentős nem realizált veszteség keletkezik, akkor át kell értékelni állampapír-portfóliójukat, és csökkenhet a tőkemegfelelési mutatójuk. Emellett akkor lehetne bajban egy bank, ha bármi miatt hirtelen pénzre lenne szüksége, likviditást kellene felszabadítania, hiszen akkor a kötvények eladásával rögtön realizálnia kellene a veszteséget, amit addig felhalmozott.Azt hihetnénk, hogy miközben a bankok jelentős veszteséget szenvedtek el, a többi piaci szereplő is megégette magát. Ez azonban nem igaz, hiszen egy másik MNB-statisztika alapjánErről még nincs júniusi adat, hiszen az értékpapír statisztikát minden hónapban később közli a jegybank, mint a hitelintézetek mérlegszerkezetét. Mindenesetre a májusi adatokból érdekes tendencia bontakozik ki:

Látható, hogy a hitelintézetek mellett a biztosítók és nyugdíjpénztárak voltak a májusi hozamemelkedés vesztesei, a külföldi szereplők viszont éppen ellenkezőleg, nem realizált nyereséget könyvelhettek el. De hogy lehetséges, hogy egy nagyságrendileg ugyanakkora állományon a bankoknak 100 milliárdos veszteségük, míg a külföldnek 100 milliárd körüli nyeresége van? Erre akkor kapunk választ, ha részletesen megvizsgáljuk az állomány átértékelődésének szerkezetét.

Persze azt még mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy a devizakötvényeken a külföldiek csak forintban nyernek, csak a statisztikai kimutatás miatt tünteti fel a forintban szereplő állományt a jegybank. A gyakorlatban a külföldi befektetőket csak az euróban elérhető hozam és a tőke érdekli, amit szintén devizában kapnak vissza.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a magyar kötvénypiacon hosszú évek után felfelé mozdultak meg a hozamok, ez pedig a változatlanságra berendezkedett befektetők egy részénél, elsősorban a bankoknál máris tetemes nem realizált veszteséget jelentett. Érdemes kiemelni, hogy ettől a piaci elmozdulástól még nem lesznek egycsapásra veszteségesek a bankok, az eredményükben csak akkor jelenne meg, ha a mostani állampapír árfolyamok mellett eladnák a kötvényeiket. Erre azonban egyelőre nincsenek rákényszerülve, ha pedig a lejáratig tartják ezeket az értékpapírokat, akkor nem kell foglalkozniuk az esetleges árfolyamváltozással, visszakapják a teljes befektetett tőkéjüket és annak kamatait. Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a külföldi befektetőknél a devizakötvényeken elért árfolyamnyereség ellensúlyozta a forintkötvények hozamemelkedésének negatív hatásait, így ők összességében még nyertek is a májusi piaci folyamatokon.

Persze a két nagy befektetői körön belül is lehettek eltérések, azok a külföldiek például ugyanúgy veszteséget szenvedhettek el, akiknek többnyire forintkötvényeik vannak, míg a hitelintézeteknél is lehet kisebb arányban devizakötvény. Összességében azonban a fenti számok alátámasztják azt, ami eddig is ismert volt, hogy a külföldieknél sokkal nagyobb arányban vannak devizás papírok, míg a bankok elsősorban a forintkötvényekből vásároltak be. Kisebb mértékben, de még egy dolog befolyásolhatta a két tulajdonosi kör átértékelődési állományát: