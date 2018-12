Olcsóbban vonhat be most kínai forrást a magyar állam, mint tavaly

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A Reuters kötvénypiacokat figyelő cége a kötvénykibocsátási kérelemben jelzett adatok alapján azt írja, hogy a magyar állam a 2 milliárd jüant (kb. 290 millió dollárt) megcélzó kibocsátásának könyve jövő hétfőn, december 17-én nyílik meg, és a pénzügyi elszámolás rá két napra történik majd. A papírhoz a kínai Bond Connect program segítségével más, külföldi hátterű szereplők is hozzáférhetnek.A magyar államnak egy 3 milliárd jüanig terjedő kibocsátási engedélye van a kínai belső piacon, és mivel tavaly nyáron már kibocsátottunk egy 1 milliárd jüant kitevő papírt, így a mostani második kibocsátással ezt a keretet ki is töltjük.Idén egyébként a nyárin kívül márciusban is volt egy állami devizakötvény kibocsátásunk, akkor jen alapon 30 ezer milliárd jen (mostani árfolyamon 266 millió dollár) összegben volt be forrást az adósságkezelő 10 évre.