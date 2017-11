Sokkal kevesebbet spórolt Magyarország a nagy mutatvánnyal, mint gondoltuk

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a magas kamatozású dollárkötvények euróra cserélése a kamatmegtakarításon keresztül 50 milliárd forintos megtakarítást jelentett Magyarországnak. Majd Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója hozzátette, hogy a devizaswapok lezárásán további nettó 30 milliárdos nyereséget ért el az állam. Ebből a két tételből adódott az összesen 80 milliárdos megtakarítás.

Egyrészt nem kell további fizetni a visszavásárolt dollárkötvények után a 4-6,5%-os kamatot, ez a legnagyobb megtakarítás.

Ugyanakkor a dollárkötvényeket nem tudta névértéken visszavenni az állam, hiszen már a piaci árfolyamuk is magasabb volt, így ez extra költségként jelenik meg. Sőt, mint kiderült, voltak olyan papírok, amiket annak idején névérték alatt sikerült csak eladni.

A dollárkötvények kamata helyett a frissen kibocsátott eurókötvényre kell 1,75%-os kupont fizetni. Ez ugyan jóval alacsonyabb, de költségként jelenik meg.

A kibocsátást szervezőknek jutalékot fizetett az állam, ennek mértéke 0,175%.

Először is megvizsgáltuk az összes érintett kötvénysorozatot, és megpróbáltuk megbecsülni, mennyi kifizetendő kamatot spórolt meg az állam. Ez egyrészt függ a visszavett mennyiségtől, az adott sorozat kamatától, illetve a hátralévő futamidőtől. Ennek alapján arra jutottunk, hogy 2023-ig összesen mintegy 144,3 millió dollárnyi kamatkifizetést spóroltunk meg, ez 265-ös árfolyamon átszámolva nagyjából 38 milliárd forint. Ez máris kevesebb, mint a miniszter által bemondott 50 milliárd, és akkor még nem számoltunk a névérték feletti visszavásárlási árfolyammal, illetve az új eurókötvények kamatával.

Vagyis a kamaton és az árfolyamon elért nettó megtakarítás még az 50 milliárdos összeggel számítva is már csak 23,5 milliárd, ha pedig az általunk becsült 38 milliárdos hátralévő kamatterhet vesszük alapul, akkor már csak 11,5 milliárdnál járunk.

