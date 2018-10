Valaki megint nagyon beleszeretett Magyarországba

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Valami megmozdult a magyar kötvénypiacon

Az ÁKK adatai szerint az utóbbi napokban 3900 milliárd forint fölé emelkedett a külföldiek kezében lévő forint állampapírok állománya, amire több mint két és fél éve, 2016 januárjában volt utoljára példa. Az elmúlt években a korábbi 5000 milliárd körüli csúcsról 3200 milliárd környékére esett ez az összeg, majd onnan már hónapok óta láttunk mérsékelt és fokozatos emelkedést.

Az utóbbi hónapok állománynövekedése még jobban látszik, ha egy rövidebb időtávot ábrázolunk: még az év elejéhez képest is mintegy 500 milliárd forintos a növekedés.

Vonzó lett a magyar hozam

Úgy tűnik, hogy főleg augusztus óta gyorsult fel a külföldiek állampapír-vásárlása, majd szeptember végén-október elején volt még egy intenzívebb növekedés, amivel áttörte a 3900 milliárdos határt a befektetések aktuális összege. Vagyis az elmúlt két hónapban kaptak rá elsősorban a magyar piacra a nemzetközi szereplők.Feltűnő, hogy a külföldiek nagy bevásárlása jelentős magyar hozamemelkedéssel párosult, vagyis úgy tűnik, hogy az válthatta ki az érdeklődés megnövekedését, hogy vonzóbbak lettek a magyar kötvények az utóbbi hónapokban. Ez egyben azt is jelentheti, hogy korábban a rekord alacsony hozam is távol tartotta a befektetőket a magyar piactól.

A fenti folyamatot egyébként az Erste Bank mai elemzése is kiemeli: a pénzintézet szakemberei szerint egy kicsit talán túlzott is volt a magyar hozamemelkedés, ezért lehet tér némi csökkenésre a következő időszakban.

A tízéves hozamunk az augusztus lején látott 3,25%-ról 3,72%-ra ugrott, míg az ötéves papírok esetében 2,69 százalékról 3,13 százalékra történő emelkedést láttunk. Ennél magasabb tízéves hozamra egyébként évek óta nem volt példa, az ÁKK statisztikája szerint egészen 2015 augusztusáig kell visszamenni.Ráadásul ez a hozamemelkedés régiós szinten is számottevő volt, hiszen a lengyel tízéves hozam augusztus eleje óta mindössze 16 bázisponttal nőtt, a cseh öt bázisponttal még csökkenni is tudott, míg a román 12 bázisponttal nőtt.A külföldiek érdeklődését az is felkelthette, hogy az elmúlt időszak feltörekvő piaci tőkekivonása mellett Kelet-Közép-Európára, és így Magyarországra továbbra is egyfajta biztos menedékként tekintenek a befektetők. Kötvénykereskedőktől például hallottunk arról, hogy ha nem is az utóbbi hetekben, de a közelmúltban láttak arra példát, hogy például feltörekvő piaci alapok a török esés után magyar eszközökbe csoportosítottak át tőkét. Vagyis az egyébként is vonzó és biztos befektetésnek számító közép-európai régión belül nálunk volt a legnagyobb a hozamemelkedés, így a tőkebeáramlásból is nagyobb súllyal részesülhettünk.De miért emelkedtek a magyar hozamok, ha a külföldi szereplők folyamatosan vásárolták az állampapírjainkat az utóbbi hetekben és biztos menedéknek tekintik az országot? Erre elsősorban az ÁKK jelentős nettó kibocsátása a válasz, az adósságkezelő az év első felében a lejáratnál nagyobb összegben bocsátott ki forint állampapírokat, hogy fedezze az uniós források megelőlegezése miatt megugró pénzforgalmi hiányt. Ezt aztán az utóbbi időszakban éppen a hozamok emelkedésével fogták vissza, de így is az év eleje óta 1200 milliárdnál tart a nettó kibocsátás, miközben az egész éves cél 1443 milliárd forint volt. Erre utalhatott Barcza György ÁKK-vezérigazgató akkor, amikor a múlt héten azt mondta , hogy időarányosan 200 milliárddal jár a terv felett a forintkibocsátás. Ez a túllépés volt nagyobb is, most a kínálat visszafogásának köszönhetően már negatív a heti nettó kibocsátás a legtöbb esetben, a nagy ingadozás miatt számított öthetes mozgóátlag is látványosan visszaesett:

A hozamemelkedés miatt vonzóbbá váló magyar kötvények mellett a Portfolionak nyilatkozó piaci szereplő szerint az is közrejátszhatott a külföldiek bevásárlásában, hogy az első félévben az ÁKK "agyon nyomta" a piacot a jelentős kibocsátással, ez pedig mostanra jutott el olyan fázisba, hogy a hazai szereplők már nem tudtak jelentős tételben vásárolni. Ráadásul szerinte a külföldiek vásárlásait az is kiváltotta az utóbbi hetekben, hogy szeptemberben az MNB kiterítette a lapjait, ami miatt sokan zárhatták short pozícióikat a magyar állampapír-piacon, ehhez pedig kötvényeket kellett venniük.Még egy érdekességet lehetett hallani: állítólag az utóbbi hónapokban. Azt nem tudni, hogy ez végül sikerült-e nekik, de ha igen, akkor egy ilyen egyedi bevásárlás is növelhette az állományt. A legtöbb nagy intézményi befektetőnek egyelőre csak június végéig van meg a portfolió-összetétele, ezért nem lehet még pontos képet kapni az utóbbi hetek fejleményeiről. Mindenesetre érdemes lehet a jövőben is figyelemmel kísérni a külföldiek forintkötvény-állományát, hogy folytatódik-e a növekedés.