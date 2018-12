Valaki nagyon beleszeretett Magyarországba - Utoljára talán a megmentőnk csinált ilyet

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nagyon beindultak a külföldiek

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint a múlt héten 4155,7 milliárd forintra emelkedett a külföldi befektetők forint állampapír-állománya, vagyis folytatódott az emelkedés, amire egyszer október közepén már felhívtuk a figyelmet. Akkor még csak közelítette a 4000 milliárdos lélektani határt az állomány, és megelőlegeztük, hogy a jelek szerint megint egy vagy több külföldi nagybefektető szeretett bele a magyar kötvényekbe. Ezt erősítik meg az azóta megjelent adatok.

A mostaninál magasabb összegben. Azóta persze az adósságunk nominális összege is jelentősen emelkedett, éppen ezért érdemes egy másik ábrát is szem előtt tartani, melyen az összes piaci értékesítésű (nem lakossági) forint állampapír arányában látható a külföldiek piaci súlya.

Hónapok óta folyamatosan vásárolnak

Ezen nem annyira feltűnő az elmúlt hetek felfutása, ez egyrészt ahogy már említettük az adósság emelkedésének köszönhető, másrészt ebben a mutatóban még csak október végi adatokat tudtunk figyelembe venni, miközben novemberben további majdnem 200 milliárd forinttal nőtt a külföldiek állománya. Ha az október végi forint állampapír-állományt vesszük alapul, akkor azzal számolva a november végi külföldi súly, ami szintén kétéves csúcsnak felelne meg.A fenti többéves csúcsokat látva érdemes egy kicsit alaposabban megvizsgálni a külföldi szereplők állampapír-vásárlásait. Ehhez egyrészt az MNB adatait hívtuk segítségül, másrészt megvizsgáltuk az ÁKK további statisztikáit is.A jegybank havonta a kamatdöntést követően publikálja friss ábrakészletét a magyar gazdaság folyamatairól, ebben pedig van két számunkra is fontos grafikon. Az első ábrán azt látjuk, hogy a külföldiek állományának változását milyen tényezők indokolják:

Klikk a képre!

Látszik, hogy tavasszal már volt egy néhány hónapos időszak, amikor aktivizálták magukat a nemzetközi piaci szereplők, akkor elsősorban a kötvényaukciókon vásároltak be. Az utóbbi néhány hónapban annyit változott a helyzet, hogy az elsődleges kötvényvásárlás mellett megjelentek a másodpiaci vételek, illetve a diszkont kincstárjegy-aukciókon is aktivizálták magukat a szereplők.A másik ábra azt mutatja meg, hogy az egyes hónapokban az ÁKK aukcióin kik vásárolták meg az állampapírokat, így arra is lehet következtetni, melyik piaci szegmens szorult vissza, hogy a külföldiek vásárolhassanak. Jól látható, hogy elsősorban a belföldi szereplők éven belüli vásárlásai estek vissza az elmúlt néhány hónapban, ezt kompenzálták a külföldiek vásárlásai.

Klikk a képre!

Az adósságkezelőnek van még egy érdekes adatsora, melyek azt támasztják alá, amit eddig leírtunk. Az ÁKK havonta közli az egyes befektetői szektorok másodpiaci pozícióját, ebből az látszik, hogy a különböző szegmensek nettó vevők vagy eladók voltak-e a magyar piacon.

Már ezen az ábrán látszik, hogy a világoskékkel ábrázolt külföld július és szeptember között folymaatosan több állampapírt vett, mint amennyit eladott a másodpiacon. Ez a folyamat még jobban látszik, ha csak az ő másodpiaci pozíciójukat vizsgáljuk külön:

Mit keresnek itt a külföldiek?

Jól látszik, hogy augusztusban többéves csúcson volt a külföldiek nettó állampapír-vásárlása a magyar piacon, de előtte júliusban is "betáraztak" már, illetve ugyan kisebb mértékben, de szeptemberben is nettó vásárlók voltak. Sajnos az októberi és novemberi adatokat egyelőre nem publikálta az ÁKK, de látva a külföldiek állományának folyamatos emelkedését meglepődnénk, ha nem újabb két pluszos hónapot látnánk majd később.Elsősorban pénzt, vagy legalábbis megpróbálnak pénzt keresni a magyar piacon. A piacon a külföldiek bevásárlásai intenzív hozamemelkedéssel párosultak eleinte, majd az utóbbi hetekben fordult a kocka és megint csökkenésnek indultak a hozamok.

Egyrészt a magyar hosszabb hozamok Nyugat-Európa nagy részéhez képest még mindig vonzók, hiszen a 3% feletti tízéves referenciajegyzéshez képest a hasonló futamidejű német papírok mindössze 0,3 százalékot hoznak, de a francia hozam is csak 0,7% köszönhetően az EKB utóbbi években látott eszközvásárlásainak. A régióban most éppen a magyarhoz hasonló szinten, 3% körül van a lengyel tízéves hozam is.

Másrészt a hozamemelkedést látva sokan gondolhatták úgy, hogy a közeljövőben lehet tér a csökkenésre. A hozam esése pedig egyben a kötvények felértékelődését jelenti, vagyis az éves hozam bezsebelése mellett ezzel is tudnak keresni a befektetők, ha a futamidő lejárta előtt kiszállnak. Ennek alapján pedig akik beszálltak, azok jól is járhattak az elmúlt hetekben, hiszen csak novemberben 50 bázisponttal esett vissza a tízéves hozamunk.

Két dolog fűthette alapvetően a külföldiek állampapír-vásárlásait ebben az időszakban: