Az euró ellen fordultak a spekulánsok - Véget ért a nagy szerelem

A tavalyi év, illetve az idei esztendő eleje a globális devizapiaci folyamatok tekintetében az euró erősödéséről szólt: a közös devizát a többéves csúcsra ugró euróövezeti konjunktúra és a rég nem tapasztalt optimizmus fűtötte. Csakhogy a befektetők optimizmusa túlzónak bizonyult, az idei év elején ugyanis látványosan romlottak az euróövezeti konjunktúramutatók, miközben az USA-ból érkező gazdasági és inflációs adatok többnyire pozitív meglepetést okoztak. Ehhez társult a Fed folyamatos kamatemelése, illetve az egyre erősödő piaci spekuláció, hogy idén akár négyszer is kamatot emelhet az amerikai jegybank. Az euró erősödése ennek következtében februárban megállt, áprilisban pedig az árfolyam gyors gyengülésnek indult, miközben a dollár szárnyra kapott.

Augusztus végére odáig jutottunk, hogy immár ismét a dollár erősödésére spekuláló pozíciók kerültek többségebe a chicagói értéktőzsde adatai szerint.

Az Európai Központi Bank és a Fed monetáris politikája közötti divergencia mellett az euró gyengélkedéséhez hozzájárult az olasz kormányalakítással kapcsolatos nyár eleji káosz, illetve az új kormány jövőbeli gazdaságpolitikáját övező aggodalmak fokozódása is. A piaci szereplők attól tartanak, hogy az olasz kormány végrehajtja rendkívül költséges választási ígéreteit, ami a költségvetési hiány elszállásához, az államadósság fenntarthatatlanná válásához, végső soron pedig akár az euróövezetből való kilépéshez vezethet. Ez egy olyan politikai kockázat, ami a jövőben is nyomás alatt tarthatja a közös deviza árfolyamát.Az olaszok mellett a török líra árfolyamválsága, illetve az egyre nehezebb helyzetbe sodródó Törökország piaci megítélésének romlása sem segített az eurón. A földrajzi közelség, a szoros gazdasági kapcsolatok, illetve az eurózónás bankrendszer kitettsége miatt a török válság rontotta a közös fizetőeszköz dollárral szembeni relatív helyzetét. Az argentin és török válság, a feltörekvő piaci tőkekivonás, illetve a magasabb amerikai hozamok közepette a dollár bizonyult a tökéletes menedéknek a nemzetközi befektetők számára, ezért került augusztus közepén több mint egyéves mélypontra az euró-dollár árfolyam. Innen ugyan láttunk azóta kisebb korrekciót, ami részben Donald Trump amerikai elnök a Fed kamatpolitikáját, illetve a túl erős dollárt támadó nyilatkozatainak tudható be, valami azonban nem változott: a nagybefektetők euróval kapcsolatos optimizmusa, amit még év elején láthattunk, már a múlté.Idén év elején új történelmi csúcsra emelkedett az euró további erősödésére spekuláló határidős vételi kontraktusok száma, a folyamat pedig egészen április közepéig kitartott, innen azonban a fent említett tényezők miatt nagyon gyorsan elkezdték zárni az euró-dollár long pozícióikat a befektetők.

Az euróval kapcsolatos befektetői optimizmus eltűnése, illetve ezzel összefüggésben az euró erősödésére játszó pozíciók zárása is hozzájárult a közös fizetőeszköz gyengüléséhez. A következő ábrán jól látszik, hogy ugyan vannak kisebb-nagyobb kilengések, trendjét tekintve együtt mozog az euró-dollár árfolyam a határidős pozícionáltsággal.

Az euró háttérbe szorulásával az "új király" tehát a dollár lett. A nagybefektetők dollár indexszel szembeni pozícionáltságán is jól látszik az áprilisi fordulat: a dollárerősödésre berendezkedő kontraktusok száma 15 hónapos csúcsra emelkedett, épp úgy, mint az index értéke.

Mi lesz Olaszországgal? A kormány tovább folytatja gazdasági szabadságharcát az EU-val, aggasztva ezáltal a befektetőket és nyomás alatt tartva az euró árfolyamát? Vagy esetleg sikerül valamiféle kompromisszumos, racionális gazdasági programot kidolgozni, ami megnyugvást hoz a piacokra?

Mi lesz Törökországgal? Sikerül stabilizálni a helyzetet, vagy Recep Tayyip Erdogan államfő és a kormány tovább erodálja a gazdaságpolitika hitelességét, az országgal szembeni maradék bizalmat is felszámolva ezzel? Vagy végre jobb belátásra térnek a döntéshozók, és felismerve a török gazdaság fundamentumait a piacbarát ortodoxia irányába fordulnak?

Mi lesz a Fed kamatemeléseivel? Idén még egy, vagy kettő szigorítás várható? Hogyan reagál Trump minderre? Miként ítélik meg a monetáris politikai döntéshozók a jövő évi kamatemelések számát, illetve hogyan változik a hosszú távú egyensúlyi kamatszinttel kapcsolatos várakozás a dot plotokban?

Hogyan alakulnak a következő hónapokban az euróövezeti konjunktúramutatók? Újra magasabb fokozatban kapcsol a növekedés, vagy marad az év elejihez képest jóval lassabb tempó? Mi lesz az euróövezeti inflációval? Ennek fényében pedig hogyan kommunikálja az Európai Központi Bank a várakozások szerint jövőre esedékes első kamatemelés lehetséges időpontját?

A geopolitikai kockázatok, illetve az emelkedő amerikai kamatkörnyezet miatt újra felerősödik majd a feltörekvő piacokról történő tőkekivonás, ami az utóbbi hónapokban a dollár jelentős erősödését vonta magával?

Határidős pozícionáltság A határidős, de úgy általánosságában véve az egész devizapiacon kereskedési motiváció alapján két fajta piaci szereplőt különböztetünk meg. Egyrészt vannak, akik mindennapi gazdasági tevékenységükből kifolyólag, illetve kockázatkezelés céljából kereskednek a piacon, ők azok, akik működésükből fakadó szükségleteiket elégítik ki a különböző tranzakciókkal. Ezzel szemben van egy másik csoport, aki az árfolyam jövőbeli mozgására spekulálva, profitszerzési céllal köt ügyleteket. A határidős piaci pozícionáltság vizsgálatakor ez utóbbi csoportba tartozó szereplők aggregált piaci pozíciójában bekövetkező változást, illetve ennek nettó értékét vizsgáljuk.



A nettó pozícionáltság a spekulatív célú határidős vételi (long) és eladási (short) pozíciók ellentétes előjelű összegéből adódik. Amikor egy deviza megítélése romlik a spekuláns szereplők körében, akkor a nettó pozícionáltság értéke csökken, majd negatív előjelűvé válik (többségbe kerülnek a short kontraktusok), ez pedig minden egyéb tényező változatlansága mellett az adott fizetőeszköz gyengülését segíti. A pozícionáltság változásának iránya tehát jó indikátor lehet az árfolyam jövője szempontjából, szélsőséges esetekben azonban könnyen kontraindikátorrá válhat, hiszen minél szélsőségesebb a nettó pozíció, annál "túlfeszítettebb" a határidős piac, annál kevesebb olyan szereplő van, aki potenciális új shortolóként megjelenhet, egy fundamentális hírre pedig könnyen elpattanhat az árfolyam felfelé, hiszen hirtelen mindenki igyekszik zárni a short pozícióját. Ugyanez igaz akkor is, ha a spekulatív szereplők túlzottan optimisták egy devizával kapcsolatban, vagyis a nettó pozíció szélsőségesen long, ekkor megnő egy negatív irányú korrekcióra a kockázat.

Azt nehéz megmondani, hogy a jövőben folytatódik-e a dollár erősödésére játszó spekulatív pozíciók kiépülése, illetve a zöldhasú idei erősödése, fentebb azonban összefoglaltuk azokat a tényezőket, amelyek alapvető fontosságúak lesznek a kérdés megválaszolása szempontjából.