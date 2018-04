Bitcoint bányásznál? Egyértelmű, hová érdemes költöznöd

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A kriptodevizák - például a bitcoin és az etherum - bányászatával foglalkozó cégek legkedveltebb telephelye eddig Izland volt, de a kilowattóránkénti 6,5 és 7,1 eurócentes svéd és norvég áramdíj még az izlandi 8 centes áramárnál is kifizetődőbb üzletet kínál, az európai 11 centes átlagos áramdíjról nem is beszélve.A svéd Vattenfall és a norvég Statkraft áramszolgáltató üzletének még csak egy apró szeletét teszi ki a kritpodeviza-bányászattal foglalkozó számítógépes szervertelepek áramellátása, de mindkét cég nagy üzleti potenciált lát a lehetőségben.A kriptodeviza-bányászat rendkívül energiaigényes folyamat, az ezzel foglalkozó cégek a számítástechnikai feladatmegoldó kapacitás fokozása érdekében egyszerre több ezer szervert is futtatnak bonyolult matematikai egyenletek megoldására.Az idén a kiptodeviza-bányászati ágazat a becslések szerint 130 terawattóra elektromos energiát használ majd fel, ami nagyjából Argentína fogyasztásának felel meg, illetve a Morgan Stanley becslése szerint nagyjából ennyi lesz az összes elektromos autó áramfelhasználása is a 2020-as évek közepén.Egyetlen bitcoin előállítása bányászattal 1400-1800 dollár értékű elektromos energiát igényel, ami nagyjából egy négytagú németországi család éves energiafogyasztási költségeinek felel meg. A hatalmas energiaigény miatt az ágazat cégei nagy politikai nyomásnak vannak kitéve a megújuló energiaforrások használatára. A vízenergiában gazdag Norvégia és Svédország ezért is vált kedvelt beruházási telephellyé számukra. Norvégiában 99 százalék, Svédországban 40 százalék a vízenergia aránya az áramtermelésben.A kanadai HIVE Blockchain Technologies vállalat az idén kezdte meg a kriptodeviza-bányászatot Svédországban. "Világszerte folyamatosan vadászunk megfelelően nagy áramellátó kapacitás után" - jelentette ki Olivier Roussy Newton, a cég alapítója, vezérigazgatója.A cég már 17,4 megawatt áramellátó kapacitást kötött le működéséhez Svédországban, és előteremtette szeptemberig további 26,8 megawatt áramellátó kapacitás biztosításának finanszírozási feltételeit is. A HIVE az elmúlt hónapban megvásárolta a Kolos Norway AS adatközpont szolgáltató vállalatot is kriptodeviza-bányászati kapacitásának növelésére.Márciusban az amerikai Bitfury vállalat helyezett üzembe 35 millió dolláros beruházással egy szerverközpontot Norvégiában, amelynek áramellátásához 350 gigawattóra elektromos energiát vásárolt a megújuló energiaforrások kiaknázására szakosodott Helgeland Kraft áramszolgáltató vállalattól.A világ legnagyobb bitcoin-bányászati vállalata, a kínai Bitmain, miután már megvetette a lábát Svájcban, bennfentes értesülések szerint vizsgálja norvégiai és svédországi érdekeltségek létesítésének a lehetőségét is.A világ bitcoin-bányászati kapacitásának mintegy 70 százaléka kínai cégek birtokában van. Peking azonban a széntüzelésű erőművek légszennyezése miatt rossz szemmel nézi a tevékenységüket, ezért kénytelen-kelletlen külföldre települnek.