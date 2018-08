Büntetik a fontot a legújabb Brexit-hírek miatt - 11 hónapos mélyponton az árfolyam

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

a brit fizetőeszköz amerikai dollárral szembeni árfolyama 11 hónapos mélypontra esett mai, 0,6%-os gyengülésével.

Liam Fox brit külkereskedelmi miniszter a The Sunday Times című vasárnapi lapban megjelent interjújában kompromisszumképtelennek nevezte az Európai Bizottságot, amiért a Brüsszeli testület elutasította a brit kormány javaslatát, amelyben sajátos módon oldották volna meg a Brexit kapcsán fellépő problémákat. A miniszter ezért hozzátette, hogy már 60%-os esélyt lát arra, miszerint az Egyesült Királyság megállapodás nélkül távozik jövő márciusban az EU-ból. A piaci szereplők érezhetően egyre jobban tartanak ettől a lehetőségtől, amit jól mutat a font gyengélkedése:

Bár a dollár általános erősödése is szerepet játszott az új mélypontban, a megállapodás nélküli Brexit lehetősége szintén fontos tényező ebben a történetben. Épp ezért az elkövetkező időszakban minden Brexittel kapcsolatos hírre érdemes lesz figyelni, hiszen az árfolyam a végső határidő közeledtével egyre érzékenyebben reagálhat majd az újabb fejleményekre.Theresa May miniszterelnök szóvivője ma próbálta kicsit tompítani a kereskedelmi miniszter vasárnap interjújának üzenetét, elmondása szerint ugyanis May még mindig úgy gondolja, hogy. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a megállapodás nélküli Brexit valós veszély, ezért megteszik a szükséges előkészülteteket ahhoz, hogy a szigetország egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén is prosperálhasson a jövőben.Az egyelőre nem világos, miben bízik May és a brit kormány. Azzal, hogy az utóbbi napokban komoly diplomáciai offenzívát indítottak Németország és Franciaország "megpuhítására", gyakorlatilag beismerték: nem tudnak (vagy nem akarnak) más javaslattal előállni, ebből kell kihozni a maximumot. Michel Barnier EU-s Brexit-főtárgyaló azonban legutóbbi véleménycikkében ismét egyértelművé tette , hogy a brit fél egyes javaslatai sértik az EU-s alapelveket, így azok elfogadhatatlanok. Az EU érthető módon - belső egységének megőrzése érdekében - nem engedhet az alapelvekből, ugyanakkor May keze is meg van kötve, hiszen ha további engedményeket tenne, azzal könnyen kormányválságot idézhetne elő. Párttársai közül ugyanis sokan a határellenőrzés visszaállításával járó kemény Brexitet támogatják, így hallani sem akarnak egy olyan brit javaslatról, ami ezt a jogot nem biztosítja a jövőben az Egyesült Királyság számára.