Büntetik a lírát és a fontot, de a forint kitart 2018.08.09 08:40

Egyelőre csak kismértékű elmozdulást mutat a forint a vezető devizákhoz képest, az euró/forint kurzus 319,6-os szinten áll. A forint árfolyamára nem igazán volt hatással, hogy a szerdai adatok szerint júliusban az infláció 3,4%-ra emelkedett.

A dollárért 275 forintot kell adni, a svájci frank jegyzése 276,9-es szinten áll.

A török lírát azonban nem kímélik a befektetők, csütörtökön már 1%-ot veszített értékéből a dollárral szemben. A 15 éves csúcson álló infláció a líra zuhanása miatt minden bizonnyal tovább fog emelkedni, miközben a török jegybank vonakodik emelni a kamatot, és az Egyesült Államokkal szembeni diplomáciai konfliktus elfajulása ráadásul rátett még egy lapáttal Törökország gondjaira.

Ma reggel az angol font is gyengélkedik, miután ismét a Brexit-spacifikus hírek kerültek a figyelem középpontjába. A britek uniós kilépésének folyamata egyre kaotikusabbnak tűnik, és egyre nagyobb esélye van annak, hogy megegyezés nélkül "zuhannak ki" az EU-ból. A font pedig ennek hatására egy éves mélypont közelébe került a dollárral szemben.

Az orosz rubelt sem kímélték a befektetők, tegnap kétéves mélypont közelébe került a dollár ellenében, de erős eladási hullám alá kerültek az orosz kötvények és részvények is. Ez részben annak tudható be, hogy a Kommerszant című orosz napilap közzétette az Oroszország elleni lehetséges büntetőintézkedéseket részletező amerikai törvénytervezetet, amely bünteti az országot az amerikai választásokba való feltételezett beavatkozásért. Az USA továbbá a Szkripal-ügy miatt is szankciókat léptet életbe.

Mi várható ma?

A mai napon a piacot érdemben befolyásoló makrogazdasági adatok nem érkeznek.

Ma külkereskedelmi adatokat tesz közzé a KSH.



Délelőtt 12 hónapos DKJ-aukciót tart az ÁKK.



