A forint szerdán még 16 havi mélyponton járt a dollárral szemben 288-nál, most viszont már csak 283-nál mozog az árfolyam a bankközi piacon.

Fontos, hogy most délelőtt nemcsak a forint erősödik az euróval szemben, hanem a zloty és a cseh korona is.

Az elmúlt fél órában hullámszerű további forinterősödés bontakozott ki 323,5-ről 323-ig az euróval szemben, miközben a török líra inkább a gyengülés felé mozdult (a dollárral szemben 5,82-ről 5,87-ig). Most tehát ellentétesen mozog a két fizetőeszköz, amelyben szerepe lehet az MNB felőli, a megkülönböztetés fontosságára utaló reggeli elemzésnek is, illetve annak, hogy lehetnek olyanok a piacon, akik felminősítésre spekulálnak az S&P ma este magyar hitelminősítési döntése kapcsán.

A reggeli stabil kezdés után nagyjából 30-40 fillérrel erősödni tudott az utóbbi fél órában a forint az euróval szemben 324-ről 323,6-ra, ebben az MNB alelnökének cikke, a kedvezőbb magyar vállalati devizaadósság helyzetre való figyelemfelhívás is szerepet játszhatott (a török válság árnyékában). A dollár/forint jegyzések 284,2 körül járnak jelenleg a bankközi piacon.

A folyamat mögött számos jegybanki és gazdaságpolitikai lépés mellett a jelentős többletet mutató folyó fizetési mérleg áll - utóbbi várhatóan a jövőben is fennmarad, így hazánk jelenleg mintegy 10 százalékos nettó külső adóssága 2020-ra megszűnhet.

Tavaly április végén járt utoljára ott (288 körül) a forint a dollárral szemben, ahol két napja és azóta sikerült már kissé visszaerősödnie. Ebben a török líra megnyugvásának és a dollár nemzetközi visszagyengülésének is szerepe van, így technikai elemzési tényezők alapján van rá esély, hogy még tovább tud erősödni a forint a zöldhasúval szemben. Ma este 10 óra után várható az S&P felőli magyarországi hitelminősítés aktualizálása, ez is befolyással lehet a forintra, főként akkor, ha a pozitív kilátás után ma felminősítésről dönt az intézmény.

Az euró/dollár a szerdán 1,13-nál elért bő egyéves mélypontról (dollárcsúcsról) már elkezdett visszagyengülni 1,14-re, ami a török lírával kapcsolatos nemzetközi aggodalmak enyhülésével, a kockázatkerülés alábbhagyásával függ leginkább össze. Az 1,13-as szint egyébként egy támaszszint volt, nem véletlen, hogy éppen innen kezdett el visszagyengülni a dollár, igaz az 1,15-ös zóna most erős ellenállásnak tűnik felfelé.

Ha már technikai elemzés, érdemes megnézni, hogy a forint az euróval szemben egy trendcsatornában halad, most a felső szára közelében mozog 324-nél és ha abból indulunk ki, hogy nem lép ki felfelé ebből a csatornából a forint (a török líra helyzete stabilizálódik, ez a fertőző hatás gyengül), akkor ez visszahat majd a forint dollárral szembeni árfolyamára is.

A forint a dollárral szemben szerdán a török piaci turbulencia mellett még 288-nál járt, ez 16 havi forintmélypontot jelentett, azóta 284-ig vissza tudott kapaszkodni a forint a dollár gyengülése és a forint erősödése miatt. Ha a fenti EUR/HUF trendcsatorna kitart és erősödés felé tereli a forintot, illetve az 1,13-as szint az EUR/USD-ben egyelőre valóban a mélypontot jelentette, akkor ezek azok a jelek amelyek afelé mutatnak, hogy az USD/HUF sem megy egyelőre feljebb és a 288-as szint valóban a tetőt jelentette.

Érdekes megnézni az alábbi ábrát is, amely azt mutatja, hogy a hét eleji történelmi mélypontjáról már bő 25%-ot vissza tudott erősödni a török líra a dollárral szemben, de a hónap elejéhez képest még mindig 15%-os mínuszban jár a kereskedés. Közben a forint, a zloty és a korona is vissza tudott egy kicsit erősödni a dollárral szemben, igaz maga a dollár is megerősödött a nemzetközi piacokon és utóbbi miatt nem volt olyan látványos a mi szűkebb értelemben vett régiónk devizáinak "feltámadása".

