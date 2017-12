A reggeli órákban kicsit visszagyengült a forint, most 310,5 körül jár a jegyzés, ami gyakorlatilag megegyezik a szerda estivel.

Tegnap még hihetetlennek tűnt, de itt a 310 forintos euró 2017.12.28 08:19

Csütörtök reggel 310,25-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a szerda esti szintnél. Sőt, tegnap egy pillanatra a 310-es határ alá is benézett a forint. Az utóbbi napokban ezzel érezhetően erősödött a magyar deviza, az év eleje óta már csak 0,3%-os gyengülésben van az euró ellenében, így akár még pozitív teljesítménnyel is zárhatja az évet.

A dollárral szemben 260-nál járt a forint, ennek a szintnek az áttörése kéthónapos mélypontot jelentene az árfolyamban.

A forint versenytársai is komoly kilengéseket produkálnak: a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, a cseh korona pedig 1,1%-os szárnyalást mutat azt követően, hogy tegnap hasonló mértékben gyengült.

A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a török líra viszont 0,2 százalékkal gyengült, míg a dél-afrikai rand stagnált.

Közben a dollár piacán is egy fontos szinthez értünk: karnyújtásnyira került az 1,20-as euró-dollár jegyzés. Ha az 1,20-at is átviszi az euró, az szeptember közepe óta nem látott csúcsot jelentene. Most 1,1933-nál jár az árfolyam, ez újabb 0,3%-os dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. Közben a japán jen fél százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-ot javított.

Különösen fontos makroadat ma sem jelenik meg, pénteken magyar szempontból a pénzügyi számlák felülvizsgált statisztikája lehet érdekes, míg a globális piacon a német inflációra figyelhetnek a befektetők.