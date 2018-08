A délután második felében újra erőre kapott a forint, 320,5-ről 320-ig süllyedt az euró jegyzése, azaz másfél hónapos csúcsközelben tér pihenőre a magyar fizetőeszköz. Az euró/dollár a napközbeni süllyedés után 1,1530-ról 1,1560-ig visszakapaszkodott, így a dollár/forint most 276,8 körül jár a bankközi piacon.

A 320,5-ös szint közelében ragadt ma a forint az euróval szemben, azaz nincs újbóli forinterősödési hullám, de további gyengülés sem. Közben a török líra 2%-os mínuszban ragadt a dollárral szemben 5,19-es árfolyam mellett (új történelmi líramélypont), a dollár pedig kitartóan erősebb szinteken ragadt a vezető devizákkal szemben is. Az euró ellenében 1,1550-nél bő egyhavi csúcson jár a zöldhasú, a Brexit miatti félelmek mellett a fonttal szemben pedig 11 havi csúcsra ért 1,2930-nál. A forint a dollárral szemben 277,3-ig visszagyengült az euróval szemben a dollár ereje és a forint újbóli gyengélkedése mellett.

11 hónapos mélypontra esett a brit font a mai kereskedésben az amerikai dollárral szemben. A zöldhasú általános erősödése mellett a brit külkereskedelmi miniszter tegnapi interjúja állhat a háttérben, pontosabban az, hogy egyre valószínűbbnek tűnik az Egyesült Királyság megállapodás nélküli távozása az EU-ból, a piaci szereplők pedig egy ilyen lehetőség potenciális negatív gazdasági következményeit árazzák be.

Amint az alábbi ábrán látszik: a török líra mai újabb mélyrepülése ismét elkezdte magával húzni a régiós devizákat is, igaz az intenzitása kisebb ezeknek a mozgásoknak.

Amint arra már 322-es eurónál múlt héten felhívtuk a figyelmet: már csak 1-1,5%-os tér mutatkozik a forint további erősödése előtt, mielőbb komolyabb technikai akadályokba ütközne az árfolyam. Úgy tűnik, hogy ez az akadályzóna most 319,7-nél jött el, onnan fordult a forint. Itt, ennek környékén, húzódik a forint április közepétől július elejéig bekövetkezett esésének 50%-os Fibonacci korrekciós szintje, ami rendszerint nagyon erős technikai akadály szokott lenni a további mozgás megakadályozásában.

Már 1,7%-os zuhanásnál 5,18 körül jár a török líra a dollárral szemben a hétvégi amerikai-török feszültségek nyomán, és ez aláássa a régiós devizák erejét is: mindegyik kicsit elkezdett gyengülni az egyébként borongósabb nemzetközi befektetői hangulatban. A forint 319,9-ről 320,5-ig gyengült vissza az euróval szemben, azaz másfél hónapos csúcsáról fordult le a forint.

Ma már ennek is örülni kell: 320-ig erősödött vissza a forint 2018.08.06 08:41

Hétfő reggel 320,12-nél járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt magasabb a péntek esti szintnél. A múlt hét végén 319,7 környékére tudott visszaerősödni a magyar deviza, ez másfél havi csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi egy hétben fél százalékot javított a forint, míg egy hónapja még egy százalékkal járt magasabban az árfolyam. A dollárral szemben hétfő reggel 276,92-nél jártunk, míg az angol font 359,72 forintba került.

A versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra további 0,65%-kal gyengült a dollárral szemben, így már 5,11 felett jár a jegyzés, ami egy hét alatt 4,7%-os zuhanást jelent a líra szempontjából, az év eleje óta pedig már értékének 35%-át bukta el a deviza. A dél-afrikai rand is fél százalékot bukott hétfő reggel,. és az utóbbi egy hétben is majdnem 2%-ot bukott.

A múlt hét második felében megint lefelé indult az euró-dollár jegyzés, vagyis a dollár kezdett erősödni az európai devizával szemben. Hétfő reggel 1,1554-nél járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal maradt el a péntekitől. A következő napokban az lesz a lényeges, hogy az 1,15-ös szintet át tudja-e vinni a dollár, korábban ugyanis már többször itt torpant meg az erősödés. A japán jen és az angol font kismértékű erősödéssel kezdték a hetet a dollárral szemben.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, a forint piacán elsősorban a szerdai inflációs statisztikára figyelhetnek a befektetők.