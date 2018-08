Amennyiben a dollárral szembeni relatív teljesítményt nézzük, láthatjuk, hogy a régiós devizák mindegyikénél volt ma mérsékeltebb gyengülés. A török líra a muszlim ünnep alatt most szokatlanul nyugodtnak tűnik. Az orosz rubelnél viszont vannak kilengések, de az is gyengült ma 0,3%-os a zöldhasúval szemben.

Nincs jó napja a rubelnek sem, ami a mai kereskedésben újra a bő kétéves mélypontján járt. A dollár-rubel árfolyamot az amerikai szankciók nyomasztják, de az orosz gazdasági kilátások amúgy sem fényesek, és ezt ma Makszim Oreskin pénzügyminiszter is elismerte azzal, hogy rontotta a kormányzati előrejelzéseket.

Törökországban továbbra is többnapos ünnepet tartanak, ami hozzájárul a líra árfolyamának kis megnyugvásához is. Reggel megint gyengült kicsit a líra az amerikai kapcsolatos romlásának eshetősége miatt, így 1,25 százalékos gyengülést mutat.

A forint esésével párhuzamosan a régióban a lengyel zloty is 0,35 százalékkal visszaesett az euróval szemben.

Botladozik a forint, megint elindult a dollár 2018.08.23 08:24

Csütörtök reggel 323,19-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal magasabb a szerda esti árfolyamnál. Az utóbbi napokban a 323-324-es szint határozza meg a forint jegyzését, ami technikai szempontból lehet lényeges, úgy tűnik, hogy innen nem tud tovább erősödni a magyar deviza, így van arra esély, hogy megint a 330-at vesszük célba. A dollárral szemben 279,47-nél jártunk, míg az angol font reggel 359,85 körül kezdi a napot.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty szintén kismértékű, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett az euróval szemben, míg a cseh korona stagnálással nyitott. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, miközben a dél-afrikai rand 1,3%-os eséssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamban az utóbbi napokban folyamatos emelkedést láttunk, tegnap egészen 1,162-ig erősödött az euró, majd ma hajnalban onnan fordult a hangulat. A kora reggeli órákban egészen 1,155-ig erősödött vissza a dollár, majd onnan húzta be kicsit a féket. Most 1,1567 körül jár a jegyzés, ami még mindig 0,3%-kal alacsonyabb a tegnapinál. Közben a japán jen 0,25%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, de az angol font is hasonló teljesítménnyel kezdte a napot.

Ma elsősorban az előzetes beszerzési menedzserindexekre figyelhetnek a befektetők, a nap első felében Európából, majd délután a tengerentúlról jönnek a konjunktúramutatók.