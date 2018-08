A dollár háttérbe szorításával fenyeget az orosz külügyminiszter

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Ankarában többek között azt mondta: Oroszország egy ideje már fontolgatja annak lehetőségét, hogy nemzeti valutákat használva rendezze kétoldalú kereskedelmi ügyleteit Törökországgal, Kínával és Iránnal. Lavrov szerint így az amerikai dollár idővel háttérbe fog szorulni, igaz ezen cél elérése érdekében arra nem tett ígéretet, hogy megszüntetnék a dollárban való kereskedelmet Törökországgal, ahol a líra árfolyama rekordmélységekbe zuhant az utóbbi napokban.Szergej Lavrov arról is beszélt, hogy szerinte az új amerikai szankciók bevezetése Ankarával és Moszkvával szemben illegitim politika, amellyel az Egyesült Államok igazságtalan versenyelőnyhöz jut a globális kereskedelemben.A múlt héten bejelentett amerikai szankciók mindkét ország fizetőeszközét jelentősen gyengítették: a török líra hétfőn 7,24-nél zuhant történelmi mélypontra a dollárral szemben, most 6,50 körül jár az árfolyam. Az orosz rubel pedig 69 felett 2,5 éves mélyponton járt tegnap, azóta 66,6-ig vissza tudott erősödni.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy a "zaklatások idejének" véget kellene vetni. Az Egyesült Államokat csak akkor fogják tisztelni, ha odafigyel más országokra és azok véleményére is és mindenkire egyenlőként tekint - mondta a török külügyminiszter.Lavrov és Cavusoglu tanácskozásáról egyelőre nem tudni részleteket. A találkozó előtt az orosz külügyminisztérium azt közölte, hogy a két tárcavezető elsősorban az Ankarában szeptember 7-re tervezett Szíria-csúcstalálkozó előkészítéséről fog egyeztetni.Recep Tayyip Erdogan török államfő egy keddi ankarai rendezvényen mondott beszédében kilátásba helyezte, hogy Törökország bojkottot vezetne be az amerikai elektronikai termékekre. "Minden olyan termékből, amelyet importálunk, még jobbat, még magasabb minőségűt fogunk mi magunk előállítani, és ezeket külföldön fogjuk eladni. Bojkottálni fogjuk az amerikai elektronikai termékeket" - mondta a török elnök. Törökország ellen "gazdasági támadás" folyik - tette hozzá Erdogan, megjegyezve, hogy ez globális jelenség, az Egyesült Államoknak más országok is célpontjai, Kínától kezdve egészen Kanadáig.A török líra az idén eddig 70 százalékkal zuhant a dollárral szemben. Az árfolyam gyengülése a török-amerikai diplomáciai konfliktus révén az utóbbi hetekben felgyorsult. A viszályt egy Törökországban élő amerikai lelkész, Andrew Brunson bírósági ügye okozta. A protestáns lelkipásztort kémkedéssel és terrorizmussal vádolják a 2016-os puccskísérlettel összefüggésben, több mint másfél éves előzetes letartóztatás után július végén házi őrizetbe helyezték.Washington a jogtalannak tartott eljárás miatt augusztus elején szankciókat vezetett be a török belügyminiszter és az igazságügyi miniszter ellen, és hétfőn Donald Trump elnök utasítására - a líraesés által vélt versenyelőnyre hivatkozva - még magasabb büntetővámot vetettek ki a török acél-, és alumíniumipar termékeire, ami még tovább lökte a lírát a lejtőn.Éppen tegnap este egyeztetett egymással az amerikai és a török fél Andrew Brunson és a két ország közötti vitás kérdések ügyében, erről további részletek: