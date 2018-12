A vezető amerikai részvényindexek 3% körüli, szokatlanul nagy esése a forintot is megmozgatta kicsit: az esti kereskedés során kicsit tovább gyengült és az euróval szemben immár 324 közelében jár a kereskedés. A dollár is erősödött a globális menedékkeresés jegyében kicsit este, így a dollár/forint jegyzések 285,5 körül járnak.

A font a reggel érkezett Európai Bírósági főtanácsnoki indítvány hatására (a britek egyoldalúan visszavonhatják az uniós kilépési folyamatot elindító 50-es cikkely szerinti kérelmet, hiszen az csak a kilépési szándékot jelentette és a szándék időközben megváltoztatható) délelőtt határozottan erősödött. Ebben szerepe lehetett azoknak a reményeknek, hogy talán sorra kerül egy második Brexit-népszavazás és végül mégis bent maradnak a britek az EU-ban. Délutánra azonban ez a reménykedés alább hagyhatott, és közben maga a dollár is erőre kapott a főbb devizákkal szemben, így a font/dollár 1,2840-ről 1,2720-ig visszasüllyedt.

A török líra a délutáni mélyrepülésből kicsit szépíteni tudott, a 3,5% körüli szakadás után most már "csak" 2,5%-os esésnél jár a dollárral, illetve az euróval szemben. Amint jeleztük: a piac attól tart, hogy a török jegybank túl korán kezd majd el lazítani a tegnap megjelent inflációs adat biztató üzenete láttán.

Délutánra 3,3%-kal gyengült a török líra a dollárral szemben, így most 5,4 felett jár a jegyzés. A gyengülés oka a Reuters szerint az, hogy a piac elkezdet egy korai jegybanki lazítástól tartani. A tegnap megjelent adatok szerint a török infláció novemberben végre csökkent 15 éves csúcsáról, és sokak szerint félő, hogy ezt túlértékeli a jegybank. A török döntéshozókon korábban is nyomás volt Erdogan elnök felől, könnyen lehet, hogy az első pozitív jeleket látva megint felerősödik ez a nyomás.

Az angol font közben erősödik a Brexittel kapcsolatos hírekre, még az euróval szemben is 0,2%-ot tudott javítani a szigetország devizája.

Új történelmi mélypontra esett kedden a három hónapos diszkont kincstárjegyek aukciós hozama, vagyis még sosem fizettek annyit Magyarországnak a hitelezők, mint most. Mindez annak ellenére történt, hogy nem sikerült eladni a tervezett összegű állampapírt.

Megint botladozik a dollár, tartja erejét a forint 2018.12.04 08:24

A forint 322,51-nél járt kedd reggel az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A hét első napján a kedvező nemzetközi hangulattal együtt a forint is érezhetően erősödni tudott, a magyar deviza 324 közeléből jött le a jelenlegi szintre. A dollárral szemben most 283,25-nél jár a forint, míg az angol font jelenleg 360,82 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai szintén tegnap tudtak érezhető mértékben erősödni, ma reggelre a lengyel zloty és a cseh korona is tartja magát. A feltörekvő piacokon eközben továbbra is jó a hangulat, a török líra 0,3 százalékot javított a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,7 százalékkal erősödött, bárt ebben nagy szerepe van a dollár gyengélkedésének is.

Az amerikai deviza kedd reggelre megint 0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben, így lassan 1,14 közelében jár az árfolyam. A japán jen eközben fél százalékot javított a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékkal erősödött.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg várhatóan, továbbra is a hétvégi amerikai-kínai alku foglalkoztatja a befektetőket, emellett az olasz helyzet okozhat még meglepetést, hiszen továbbra is tart a huzavona a kormány és az Európai Bizottság között.