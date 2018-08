Reggel nyugtató üzenetet küldött az MNB alelnöke a magas vállalati devizaadósság hátteréről és az egyéb (pl. török) piacoktól való megkülönböztetés fontosságáról

Ma este előre bejelentett hitelminősítési felülvizsgálatot tart az S&P Magyarország és Törökország kapcsán is

Nálunk benne van a levegőben akár a felminősítés is, erre is spekulálhattak délelőtt, forinterősödést kiváltva

A törököknél viszont a SocGen szerint már ma este jöhet egy 1 fokozatú leminősítés a "B" kategóriába

Egyelőre nem ereszti a 323 a forintot 2018.08.17 17:40 Most éppen 323,02-nél áll a forint az euróval szemben, egész nap a 323-as szintet kerülgeti. A nagy kérdés az lehet, hogy a várhatóan késő este érkező S&P-döntés tud-e ezen változtatni. Ha az optimista várakozásoknak megfelelően felminősíti a cég Magyarországot, az hozhat átmeneti erősödést a forint piacára.

Törökország is büntetné Amerikát 2018.08.17 16:10 Törökország válaszolni fog az esetleges újabb amerikai szankciókra, ahogy azt korábban is tette a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályozásaival összhangban - idézte az Anadolu török hírügynökség Ruhsar Pekcan török kereskedelmi minisztert pénteken.

Szenved a líra, a forint visszaerősödött 2018.08.17 15:45 A déli órákban látott hirtelen líraesés után kissé nyugodtabb a helyzet az utóbbi két órában, de nincs érdemi visszaerősödés, a dollár/líra árfolyam 6,10-6,15 körül ingadozik, azaz kb. 5%-os mínuszban ragadt a török fizetőeszköz. Közben a török részvényindexek, illetve a kötvények is szenvednek, jórészt amiatt, hogy a piacok a várható török gazdasági lassulást, illetve pénzügyi rendszerbeli problémákat árazzák. A líra szenvedése mellett a forint vissza tudott erősödni az euróval szemben 323-ig, a dollár/forint jegyzések pedig 283-ig ereszkedtek (gyengült kicsit ma a dollár a főbb devizákkal szemben). Így tehát a forint a szerdán elért 16 havi mélypontról (288-nál) kicsit tovább tudott erősödni ma is. Az alábbi ábra a régiós devizák relatív árfolyammozgását mutatja a dollárhoz képest az elmúlt egy hét alatt és amint látható, a líra mélyrepülése teljesen elfedi azt, hogy azért a forintot és zlotyt is gyengíteni tudta a héten többször is a líra mélyrepülése. A forint ma mindenesetre továbbra is benne tudott maradni a berajzolt csökkenő trendcsatornában az euróval szemben.

Már ma este csapást mérhetnek Törökországra! 2018.08.17 15:11 Már ma este egy fokozattal leminősítheti Törökországot a Standard and Poor's, hiszen Magyarország mellett a bajba került országnál is ma van az éves hitelminősítési felülvizsgálat dátuma - hívja fel a figyelmet ma kiadott, elég negatív üzenetű elemzésében a Sociéte Generale elemzője saját hitelminősítői modellje alapján. Meglátása szerint a Moody's felől is hasonló lépés jön rövidesen, mivel január óta leminősítést valószínűsítő negatív besorolást tart érvényben az a hitelminősítő a törökökre. A jelentős török vállalati devizaadósságból eredő bajokra és annak várható tovagyűrűző hatásaira ma egy másik saját elemzésünkben már felhívtuk a figyelmet:

Levegőhöz jutottak Erdoganék, de a fájdalmas összeomlást így sem kerülhetik el 2018.08.17 13:34 Hétről hétre egyre nagyobb bajban van Törökország: a hitelezésre épülő, túlfűtött gazdasági növekedési modelljük a végét járja, a kiigazítást pedig minél tovább húzzák, annál jobban fog fájni. A líra elmúlt másfél hétben látott mélyrepülése csak tetézte az ország gondjait, hiszen a török magánszektor aggasztóan nagy külső adóssággal és devizakitettséggel rendelkezik, ami az átértékelődés következtében gyakorlatilag kódolja a rendszerbe az összeomlást. A török recesszió már rövid távon elkerülhetetlennek tűnik, csak az a kérdés, hogy mennyire lesz súlyos és hosszan tartó a visszaesés. Ez Recep Tayyip Erdogan államfőn és a török kormányon múlik: az ésszerű politizálás jegyében bevállalják-e az elkerülhetetlen kiigazítást, vagy folytatják útjukat a szakadék felé.

Megütötték a lírát, a forintot is rángatják 2018.08.17 12:53 Az elmúlt bő egy órában kibontakozott 8-9%-os líraesés (5,8-ról 6,35-ig ugrott a dollár) után nagyobb hullámzás látszik a bankközi devizapiacon 6,05-6,15 között, ami a forintot is rángatja 323,5-324,5 között. Egyelőre nem világos, hogy mi indította el a ma délelőtti újabb meredek líraesést, ebben technikai elemzési ok (ld. alább) mellett például a Societe Generale borúlátó mai két elemzése is szerepet játszhatott. Ezek a török vállalatok és bankok magas devizaalapú eladósodottságára, a nagyon alacsony jegybanki devizatartalékokra hívták fel a figyelmet, illetve arra, hogy már ma este leminősítheti Törökországot az S&P a szokásos éves felülvizsgálata mellett. A líraesésben a további amerikai szankcióktól való piaci félelem is szerepet játszhat, illetve az, hogy a török jegybank láthatóan nem emeli meg a hivatalos irányadó rátáját, hanem továbbra is a burkolt kamatemelés útját választja (ld. mai líraaukció 19,25%-os kamata a 17,75%-os hivatalos rátával szemben), ez pedig a jegybank független döntéshozatalával kapcsolatos félelmeket táplálja.

Nyugtatónak szánt üzenet után indult a líraesés 2018.08.17 11:39 A mostani líraesési hullám előtt egy órával adott ki a török pénzügyminisztérium egy nyugtatónak szánt közleményt, amely azt hangsúlyozta, hogy igyekszik elérni, hogy a török vállalatok felé nyitva maradjanak a banki hitelezési csatornák (elháruljanak a hitelfelvételi akadályok) és intézkedéseket tesz, hogy a bankok valóban hitelezzenek, illetve a reálgazdaság továbbra is gond nélkül működni tudjon. A közlemény szerint a tárca igyekszik elérni, hogy a bankok rugalmasan kezeljék a (törlesztési?) futamidőket, illetve az árazást, hogy a vállalatok számára a szükséges cash flow rendelkezésre álljon. Ezek a jelzések egyébként éppen arra mutatnak rá, hogy a líra válsága, és a felvert bankközi kamatok egyre komolyabb problémákat okoznak a török bankrendszernek, ami a vállalatok forráshoz jutásának zavaraihoz vezethet, az pedig átgyűrűzve a szélesebb reálgazdaságba fokozódó problémákat okozhat. Tegnap Berat Albayrak pénzügyminiszter a gigantikus telefonkonferencián még ezzel ellentétes üzeneteket sugallt, miszerint nincs gond a török bankrendszerrel, igaz ha kell, az állam megsegíti őket és összességében a török gazdaság a lassuló növekedés mellett is megerősödve fog majd kikerülni a mostani helyzetből. A líra/dollár árfolyam már 6,20 felett járt, így bő fél óra alatt alakult ki egy 5-6%-os esés. Úgy tűnik vége a 2 napig tartó nyugalmasabb periódusnak.

Technikai okok miatt adják újra a lírát? 2018.08.17 11:19 A líra történelmi mélypontja 7,24-nél volt hétfő reggel (sajnos az alábbi grafikon ezt nem mutatja), és ha arra húzzuk a Fibonacci-szinteket, akkor éppen a fontos 61,8%-os szintig tudott visszaerősödni a líra 5,70-nél és mivel azon többszöri próbálkozásra sem tudott lefelé átjutni az árfolyam, így újra elindult felfelé, a líraesés irányába.

Újra elkezdték ütni a lírát 2018.08.17 11:09 Az utóbbi bő fél órában 5,80-5,85 közöttről 6-ig esett a török líra a dollárral szemben, noha a török jegybank által most délelőtt tartott devizabetéti (líralikviditás nyújtási) aukción az effektív líra kamat 19,25%-os volt, azaz ez is burkolt kamatemelést jelent a 17,75%-os irányadó (egyhetes repo) rátához képest. A burkoltan végrehajtott török (pénz- és tőkepiaci) kamatemelés mellett is vannak tehát ilyen gyengülő periódusok a lírában, igaz az elmúlt 3 napban azért látszott egy stabilitás 5,8 körül az árfolyamban. A líra mostani esése mellett a forint is elkezdett visszagyengülni 323-ról 323,7-ig.

16 havi mélypontról áll talpra a forint 2018.08.17 10:26 Az elmúlt fél órában hullámszerű további forinterősödés bontakozott ki 323,5-ről 323-ig az euróval szemben, miközben a török líra inkább a gyengülés felé mozdult (a dollárral szemben 5,82-ről 5,87-ig). Most tehát ellentétesen mozog a két fizetőeszköz, amelyben szerepe lehet az MNB felőli, a megkülönböztetés fontosságára utaló reggeli elemzésnek is, illetve annak, hogy lehetnek olyanok a piacon, akik felminősítésre spekulálnak az S&P ma este magyar hitelminősítési döntése kapcsán. Fontos, hogy most délelőtt nemcsak a forint erősödik az euróval szemben, hanem a zloty és a cseh korona is. A forint szerdán még 16 havi mélyponton járt a dollárral szemben 288-nál, most viszont már csak 283-nál mozog az árfolyam a bankközi piacon.

Erősödött kicsit a forint az MNB jelzései után 2018.08.17 09:37 A reggeli stabil kezdés után nagyjából 30-40 fillérrel erősödni tudott az utóbbi fél órában a forint az euróval szemben 324-ről 323,6-ra, ebben az MNB alelnökének cikke, a kedvezőbb magyar vállalati devizaadósság helyzetre való figyelemfelhívás is szerepet játszhatott (a török válság árnyékában). A dollár/forint jegyzések 284,2 körül járnak jelenleg a bankközi piacon.

Nyugtatja a piacot az MNB alelnöke 2018.08.17 09:32 Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke arról beszélt, hogy félrevezetőek, elnagyoltak azok az elemzések, amelyek egyes feltörekvő országok külső sérülékenységét és devizaadósságát összehasonlító elemzésekben próbálják feltárni. Az MNB alelnöke közölte: a feltörekvő országokban jellemző emelkedéssel szemben hazánk GDP-arányos tulajdonosi hitelek nélküli bruttó külföldi adóssága 2010 óta megfeleződött, és a legfrissebb adatok szerint 60 százalék alá mérséklődött. A folyamat mögött számos jegybanki és gazdaságpolitikai lépés mellett a jelentős többletet mutató folyó fizetési mérleg áll - utóbbi várhatóan a jövőben is fennmarad, így hazánk jelenleg mintegy 10 százalékos nettó külső adóssága 2020-ra megszűnhet. a vállalati szektor bruttó devizaadóssága a GDP 40 százaléka alatt tartózkodik, míg tulajdonosi hitelek nélkül ugyanez az arány közel felét teszi ki. Nagy Márton szavai a turbulens nemzetközi helyzet közepette piacnyugtatásként értelmezhetőek.