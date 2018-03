A kamatdöntésre megint begyengült a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 312,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek délutáni árfolyammal. A múlt hét végén 313,3-ig gyengült a magyar deviza, majd onnan fordult vissza erősödésbe. Az utóbbi egy hétben a forint fél százalékkal gyengült, vagyis érezhetően kimozdult a korábbi 310-311 körüli árfolyamról. A dollárral szemben most 253-nál járunk, míg a svájci frank 267 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot, mindkét régiós fizetőeszköz 0,1 százalékot javított az euró ellenében. A feltörekvő piacokon eközben az orosz rubel 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a török líra szintén fél százalékot javított, a dél-afrikai rand pedig már 0,7 százalékos javulásban van. Mindez annak köszönhető, hogy a jelek szerint alábbhagyott a globális kockázatkerülés, a múlt héten tovább szenvedtek ezek a devizák, amit most korrigálnak.A fejlett devizák esetében az euró 0,1 százalékot erősödött a dollárral szemben ma reggelre, így most 1,2365 körül jár a keresztárfolyam. A japán jen eközben 0,2 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, az angol font pedig hasonló mértékben erősödik.

Különösebben fontos makroadat ma nem jelenik meg, illetve az egész hét viszonylag csendes lesz ebből a szempontból. Számunkra és a forint számára a legfontosabb az MNB holnapi kamatdöntő ülése, melyen ugyan nem várnak változást a befektetők, de a jegybank kommunikációját továbbra is árgus szemmel figyelik.