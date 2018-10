Aggasztó hírekre esett a mexikói peso

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 324,2-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,05 százalékos gyengülést jelentett péntek estéhez képest. Az utóbbi hetekben a 320-325-ös szűk sávba ragadt be a forint jegyzése, ahonnan egyik irányba sem tud kitörni, hiszen a magyar deviza erősödését továbbra is fékezi az MNB ultra laza monetáris politikája, a komolyabb gyengülésnek pedig az erős fundamentumok szabnak gátat. A dollárral szemben most 284,31-nél járunk, míg az angol font 365,24 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra stagnálással kezdett, és a dél-afrikai rand is csak minimális elmozdulást mutat. A feltörekvő piacokon belül két devizáról érdemes még beszélni reggel: a brazil reál egyelőre stagnálással kezdett az elnökválasztási eredmények megjelenése után, a jelek szerint a piac óvatos optimizmussal fogadja Jair Bolsonaro győzelmét, de a szakértők szerint hosszabb távon komoly gazdasági reformokra lesz szüksége az országnak. A mexikói peso közben több mint egy százalékos eséssel kezdte a napot, miután a megválasztott elnök bejelentette, hogy leállítják a repülőtér-beruházást Texcocóban, és nem juttatnak rá további forrást. A piac emiatt attól tart, hogy sérülhet a külföldi beruházók érdeke is, bár a mexikói vezetés fogadkozik, hogy teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

Az euró-dollár árfolyamban nem látunk jelentős mozgást hétfő reggel, továbbra is 1,14 körül billeg a jegyzés, a jelek szerint további munícióra lenne szüksége a dollárnak, hogy ezt átvigye. QA japán jen közben szintén alig mozdult, míg az angol font 0,1 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.