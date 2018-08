Ahogy talpra állt a forint, úgy olvadtak el a kamatemelési várakozások

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Aztán - ahogy az lenni szokott - a forint elmúlt egy hónapban bekövetkezett mintegy 3%-os, 10 egységnyi erősödésével párhuzamosan a kamatemelési várakozások is szépen olvadtak és jól látszik, hogy mostanra a június közepi szintekre süllyedtek vissza az egyes lejáratokon az árazások.

Az áprilisban elindult feltörekvő piaci kockázatkerülési hullám és dollárerősödés, illetve az MNB extrém laza monetáris politikája fennmaradásával kapcsolatos piaci aggodalmak együttesen 330-ig gyengítették a forintot az euróval szemben július elejére. Amint rámutattunk : emögött, de ezek domináns része még a hullám elején, azaz április-májusban épült ki, nem akkor, amikor a forintesés már idehaza is a közérdeklődés középpontjába került.Akkoriban már azt írtuk a határidős kamatláb-megállapodások (FRA) alapján, hogy a 9 hónap múlvai 3 hónapos kamatláb alapján már azt árazza a piac, hogyaz MNB a 0,9%-os alapkamathoz képest egy 25 bázispontos kamatemelést fog végrehajtani.

Amennyiben a hétfő esti állapot alapján nézzük azt, hogy mit áraz a határidős kamatpiac másfél hónapos csúcson, 320-nál lévő, forintárfolyam mellett, az alábbi ábrát kapjuk. Amint láthatjuk: most már a ThomsonReutersDatastream rendszerében elérhető leghosszabb, 9 hónap múlva induló 3 hónapos bankközi kamatláb (9X12) szintjére is, mint a nevében irányadó, a gyakorlatban csak egy 75 milliárd forintos jegybanki betétállományra vonatkozóBelátható időn belülre tehát teljesen kiárazódtak a kamatemelési várakozások a piacon. Az is igaz azonban, amit szintén megírtunk : bár az MNB hivatalosan nem emelt kamatot, a pénz- és tőkepiaci kondíciók szigorodtak (emelkedtek a bankközi kamatlábak, és a rövidebb és hosszabb állampapírhozamok is), így tehát