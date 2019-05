A nap első felében érezhetően gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, már 316,4 körül jár a jegyzés, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapinál. Ez is arra utal, hogy a befektetők árgus szemekkel figyelik az MNB délutáni döntését.

Délután megint az MNB döntésére mozdulhat meg a forint 2019.05.28 08:41

Kedd reggel 325,68 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a tegnap esti árfolyamhoz képest. Hétfőn napközben 326 felett is járt a jegyzés, majd estére onnan sikerült kicsit visszakapaszkodni. Ma egyértelműen az MNB kamatdöntő ülése határozhatja meg a hangulatot a forint piacán, a jegybank szokás szerint délután kettőkor teszi közzé döntését, egy órával később pedig a közlemény érkezik. A legfontosabb kérdés az lesz, reagál-e a Monetáris Tanács bármit is a forint utóbbi hetekben látott gyengülésére. Ha ugyanis megint óvatos hangnemet ütnek meg, akkor az újabb forintgyengülést indíthat el. Alapesetben nem kellene változtatniuk a kommunikáción, kérdés, hogy a piac abban az esetben mit szól az újabb egyhónapos haladékhoz. A dollárral szemben most 291,2 körül jár a forint, míg az angol font 370 forint közelében jár.

A régióban a forinthoz hasomlóan mérsékelt elmozdulással kezdte a napot a lengyel zloty és a cseh korona is az euróval szemben. A feltörekvő piacokon eközben a török líra minimális erősödéssel kezdte a napot, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben.

A dollár újra próbál erőre kapni az euróval szemben, visszakapaszkodott 1,12 alá. Ma reggel 1,1185 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. Közben a japán jen minimális erősödést mutat, az angol font pedig stagnál.