Áttörte korlátját a líra - A forint a következő?

A török és általában a feltörekvő piaci kilátások is hangsúlyosan szóba kerülnek a jövő csütörtöki Budapest Economic Forum konferenciánkon. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az augusztus közepi mélyrepülés során a török líra dollárral szembeni jegyzései (egy vasárnap éjjeli illikvid órában) átmenetileg 7,24-ig ugrottak, így ha ezt figyelembe véve húzunk be egy csökkenő és egy emelkedő trendvonalat, akkor az alábbi háromszöget kapjuk, amelyből éppen ma tört ki lefelé meggyőzően a líra. Azzal, hogy az árfolyam a kerek 6-os szintig süllyedt, 3 hónapos távon már "csak" 29%-os, év eleje óta pedig 58%-os lírazuhanásról beszélhetünk. Az augusztus közepi mélyponthoz képest viszont már bő 15%-os líraerősödésről van szó.

A líra erősödés felé való kitörése kedvező fejlemény a forintnak is, hiszen elvileg lendületet adhat neki. Amint azonban látjuk: egyelőre technikai akadályok sorával küzd a forint az euró ellenében 322,5-323-nál (emelkedő trendvonal, 100 napos mozgóátlag, támaszszint), így nem véletlen, hogy napok óta ezen akadályok közelében "toporog" az árfolyam. A nagy kérdés tehát az, hogy a líra erősödése (illetve az IMF-megállapodás miatt az argentin peso várt stabilizálódása, továbbá az orosz rubel napok óta látható kitartó erősödése), és összességében a feltörekvő piaci feszültség enyhülése mellett mindez a forintot is tudja-e támogatni, hogy ezekkel az akadályokkal sikeresen megküzdjön a következő napokban. Nyilván az is kérdés, hogy közben a tegnapi, az idei újabb és a jövő évre "beharangozott" további három Fed kamatemelés, illetve a kitartóan laza magyar monetáris politika együtt képessé teszi-e a forintot érdemben és tartósan erősíteni a változékony feltörekvő piaci hangulatban.