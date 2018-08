Az MNB sem mozgatta meg a forintot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 323,56-nál állt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,06 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap alig mozdult a forint, amiben annak is szerepe volt, hogy az MNB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatszinten. A szakértők szerint szeptemberben a következő kamatdöntést lesz érdemes figyelni, amikor friss inflációs jelentés is készül majd. A dollárral szemben szerdán 279,58-nál jártunk, míg az angol font 360,9 forintba került.

A forint versenytársai is mérsékelt elmozdulással kezdték a szerdai napot, a lengyel zloty minimálisan gyengült, míg a cseh korona alig érezhetően erősödött az euróval szemben. Egyelőre a feltörekvő piacokon sem látunk komoly elmozdulást, az utóbbi hetekben fókuszba került török líra is stagnálással kezdett, és a dél-afrikai rand is csak 0,1 százalékkal gyengült.Az euró-dollár árfolyamban érezhető emelkedést láttunk az utóbbi napokban, azonban 1,15 felett megtorpant az euró erősödése. Ma reggel 1,1564-nél jár az árfolyam, ami minimális dollárerősödést jelent ismét. Közben a japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font alig mozdult.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, magyar idő szerint este jön a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, amire figyelhetnek a befektetők.