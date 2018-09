Befagyott a devizapiac, a forint sem tud kimozdulni a holtpontról

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel a forint 324,1 körül állt az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a tegnap esti szinthez képest. Az utóbbi napokban nem tudott kimozdulni a 325 környéki szintről a magyar deviza, mostanában inkább a nemzetközi hangulat ingadozásai mozgatják a forintot. A dollárral szemben 275,5-nél járunk, míg az angol font 363 közelében jár.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona a forinthoz hasonló minimális elmozdulást mutat. A tágabban vett feltörekvő piacokon a török líra szintén minimális elmozdulást mutat, és a dél-afrikai rand árfolyama is lenyugodott a nagy kilengések után.Az euró-dollár árfolyamban megtorpant az emelkedés az elmúlt egy-két napban, a jelek szerint az 1,18 komoly ellenállásként tornyosul az euró előtt. Ma este viszont a Fed kamatdöntése akár ki is mozdíthatja innen a jegyzést. A piaci árazások alapján szinte biztosra vehető az újabb 25 bázispontos kamatemelés, a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a kilátásokkal kapcsolatban mit kommunikál majd a Nyíltpiaci Bizottság. A szakértők többsége decemberben még egy szigorításra számít, a fő kérdés, hogy a jegybanki döntéshozók véleménye is alátámasztja-e ezt.