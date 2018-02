Az angol font már 1,1%-ot javított az euróval szemben tegnaphoz képest, most kezdődött Mark Carney jegybankelnök sajtótájékoztatója a kamatdöntést követően, így még mozgalmas időszak előtt állhat az árfolyam.

A várakozásoknak megfelelően nem hajtott végre újabb kamatemelést idei első kamatdöntő ülésén a Bank of England monetáris tanácsa.

Csütörtök reggel 310,53-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából, vagyis most próbálja korrigálni a tegnap délután látott gyengülését. Az utóbbi hetekben egyébként a 308-310-es sávba ragadt be a forint jegyzése, innen ez még enyhe kitörésnek számít, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy tartósan 310 felett marad a jegyzés. A dollárral szemben 252,63-nál járt a magyar deviza. A forint szempontjából egyébként két érdemeleges esemény is lesz ma délelőtt: az NGM a januári költségvetési egyenleg előzetes adatát közli, míg az ÁKK 12 hónapos kincstárjegy-aukciót tart, ami az utóbbi hetek hozamemelkedése miatt lehet érdekes.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon az orosz rubel majdnem fél százalékos ugrást mutatott be a dollárral szemben, a török líra pedig 0,25%-ot javított.

Tegnap este a dollár is érezhető erősödést mutatott az euróval szemben, így 1,23 alá süllyedt a jegyzés. Ma reggel 1,2288-nál jár a jegyzés, ami már 0,2%-os korrekciót, vagyis euró erősödést jelent. Közben a japán jen minimálisan gyengült a dollárral szemben, a brit font pedig szintén 0,2 százalékos erősödéssel kezdett.

Ma a Bank of England kamatdöntése elsősorban a font árfolyamára lehet hatással, emellett a nap második felében több Fed-döntéshozó is megszólal, akiknek a szavaira figyelhetnek a befektetők.