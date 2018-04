Bár Donald Trump délutáni Twitter-üzenetében igyekezett bagatellizálni azt, hogy valójában egy amerikai-kínai kereskedelmi háború zajlik és új szintre lépett ma, a piacok mégsem nyugodtak meg, az amerikai részvényindexek vaskos, 2% körüli mínuszban készülnek nyitni és a devizapiacokon is látszanak a nyugtalanság jelei (az euró erősebb szinteken stabilizálódott a dollárral szemben a jen is erősebb a kockázatkerülés jegyében). Ezzel együtt a forint erősödni kezdett délután: az euróval szemben fokozatosan 311,4-ig kapaszkodott, ami kéthetes forintcsúcsnak számít. Közben a dollár gyengébb szinteken ragadt az euróval szemben, így a dollár/forint jegyzések 253,3 körül álldogálnak.

Ütöttek egyet a dolláron a kínai válaszcsapás hírére 2018.04.04 10:30

Azokra a hírekre, hogy Kína kemény válaszlépéseket tesz az amerikai büntetővámokra, a devizapiac is megérezte: a dollár azonnal gyengülni kezdett a főbb devizákkal szemben, a dollárindex 90,20-ról 89,95-ig süllyedt. Az euró/dollár árfolyam pedig éppen arról az egyéves trendvonalról pattant el (1,2260-ról 1,2310-ig), amelynek fontosságára már reggel felhívtuk a figyelmet. A dollár újbóli esése a dollár/forintra is hatott 254,5-ről 253,6-ig süllyedtek a jegyzések a bankközi piacon, míg az euró/forint továbbra is 311,9-nél álldogál.