Betonfalnál kezdi a hetet a forint

A múlt szerdai Fed kamatdöntés és annak üzenetei jókora dollárerősödést váltottak ki a vezető devizákkal szemben, az euró ellenében 1,18 közeléből 1,16-ig jutott a zöldhasú. Ezzel egyébként újra az történt, hogy (egy augusztusi átmeneti periódust leszámítva) nem tudott kitörni a legfontosabb devizakereszt a hónapok óta tartó 1,15-1,18-as kereskedési tartományból.

A forint euróval szembeni árfolyamában is érdekes a technikai elemzési szinteket figyelni, mert jól látszik azok befolyása az árfolyamra. Amint már többször felhívtuk rá a figyelmet múlt héten: azért nem tudott érdemben tovább erősödni a forint, mert számos technikai akadály áll az útjában. Egyrészt egy támaszszint 322,5 környékén, másrészt az emelkedő trendvonal, harmadrészt a 100 napos mozgóátlag. Ma reggel is kis gyengüléssel kezdett a forint, azaz egyelőre továbbra is kitart a betonfal.

A dollár újbóli erősödése egyébként oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések is meglódultak a 274 körüli tartományból 280-ig, így a jellemzően 275-285 közötti kereskedési tartomány ennél a devizapárnál is kitartott.

Mivel a forintra is hatást gyakorol valamelyest, érdemes fél szemmel nézni, hogy mit csinál a török líra a dollárral szemben. Amint láthatjuk: bár sikerült az erősödés felé kitörnie a dollárral szemben a háromszögből, ez nem hozott hullámszerű további jelentős erősödést a líra számára és már a 100 napos mozgóátlag tartja vissza a további erősödéstől.

A régiós devizák dollárral szembeni mozgását érdemes relatív grafikonon is nézni, hogy lássuk, mi történt az elmúlt hónapokban. Amint láthatjuk, a líra még mindig 25%-kal gyengébb, mint két hónappal ezelőtt láthattuk, de azért az utóbbi hetekben a kamatemelés és gazdaságpolitikai terv mellett szépen erősödni kezdett. Vele párhuzamosan a dél-afrikai rand és az orosz rubel is erőre kapott az utóbbi hetekben, míg a forint-zloty-korona hármas lényegében kis kilengések mellett oldalazott, az utóbbi napokban pedig kissé gyengült (az erősödő dollárral szemben).