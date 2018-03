BlackRock: hamarosan valami történik majd a fonttal

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Természetesen a Brexit-tárgyalások kimenetele döntheti el elsősorban a font irányát, a BlackRock most azért figyelmeztet heves mozgásra, mert szerintük hamarosan fontos hírek jöhetnek a tárgyalásokkal kapcsolatban. Azt persze még a cég szakemberei sem tudják, milyen hírek, éppen ezért figyelmeztetnek, hogy ha valaki csak egyirányú pozíciót vesz fel, az legalább akkora bukó lehet, mint amekkora profit. Ők olyan opciós kontraktust javasolnak, mely az árfolyam-elmozdulás mértékére fizet, vagyis bármelyik irányba jön nagyobb kilengés, a befektetők ezzel mindenképpen jól járhatnak.Sciott Thiel, az alapkezelő szakembere úgy véli, hogy a jövő heti kétnapos EU-csúcs kulcsfontosságú lehet a Brexit-tárgyalások szempontjából, és így az árfolyam szempontjából is. Kiemelte, hogy a font 1,40 körül van a dollárral szemben február eleje óta, és az utóbbi hat hónapban is alig mozdult az árfolyam, szerinte a piac jelenleg alulbecsüli a kockázatokat. Vagyis ha kiderül, hogy nincs Brexit-megállapodás, akkor heves fontgyengülés jöhet.

A font jelenlegi stabilitása számomra azt sugallja, hogy a piac nem teljesen árazta be egy negatív forgatókönyv esélyét

- szögezte le Thiel.