Ismét a 7-es szint fölé gyengült a török líra árfolyama a dollárral szemben hétfő este. 7,1350-ig, új csúcsra szúrt fel a török líra árfolyama hétfő este a dollárral szemben, mielőtt lefelé korrigált volna. Este hat óra után a dollár/líra árfolyam valamivel a 7-es szint alá jött vissza, napi teljesítménye így is közel 9 százalékos gyengülést mutat.

Senkinek nem érdeke a török gazdaság destabilizálódása, Németország is gazdasági fejlődésben érdekelt - mondta hétfőn Angela Merkel német kancellár.

Az utóbbi órákban a török líra is visszakorrigált kicsit a 7-es szint környékéről, most 6,9143-nál jár, ami 7,65%-os gyengülést jelent a líra szempontjából.

A hátfői nap második felére a forint 323,34-ig erősödött az euróval szemben, bár még ez is 0,2 százalékos gyengülést jelent péntekhez képest. A dollár 283,51-nél jár jelenleg.

A török deviza gyengülése is megtorpant, kicsit stabilizálódik az árfolyam most éppen 6,84 körül, ami azonban még mindig 6,5%-os zuhanást jelent tegnaphoz képest.

Délelőttre 324,37-ig erősödött a forint az euróval szemben, de még ez is fél százalékos forintgyengülést jelent péntekhez képest. A dollár-forint 284,8-ig kapaszkodott vissza eközben.

A feltörekvő piaci feszültségek közepette erősödik tovább a dollár az euróval szemben, most 1,1372-nél jár a jegyzés, ami már 0,3%-kal alacsonyabb a péntekinél.

A török líra megint zuhanásba kapcsolt, a 6,92 körüli árfolyam 7,8%-os esésnek felel meg a dollárral szemben. Az utóbbi órákban egyébként komoly csapkodás jellemezte a török deviza piacát, nem látszik, hogy bármi is stabilizálni tudná az árfolyamot.

A török jegybank ma reggeli közleménye szerint a kereskedelmi bankokra minden likviditásra szükségük lesz, ezért a jegybank minden lehetséges eszközzel segíti őket, a korábbinál több repóügyletet hajt majd végre. A jegybank továbbra is szoros figyelemmel kíséri a piacokat és megteszi a szükséges intézkedéseket - olvasható az Equilor hétfő reggeli elemzésében. A közleményben az esetleges kamatemelésről nem esett szó, a szakértők véleménye szerint a líra szabadesését egy legalább 4-500 bázispontos kamatemeléssel lehetne csak megállítani , de az erőteljes politikai nyomás miatt egyelőre nem várható további monetáris szigorítás

Belerúgtak a feltörekvő piacokba, megint esik a forint 2018.08.13 08:28

Hétfő reggel 324,43-nál járt a forint az euróval szemben, ez több mint fél százalékkal volt magasabb a péntek esti árfolyamnál. Az utóbbi napokban a török líra zuhanásával párhuzamosan a forintot is megütötték, az utóbbi egy hétben 1,4%-ot veszített a magyar deviza, ennek köszönhetően került 325 közelébe a jegyzés. A dollárral szemben 284,53-nál járunk, míg az angol font 363 forintba került.

A régióban sem sokkal jobb a hangulat egyelőre, a lengyel zloty 0,3 százalékos, a cseh korona pedig 0,2 százalékos eséssel kezdte a napot. Ez elsősorban a teljes feltörekvő piaci hangulatnak köszönhető, de a régiós devizák így is viszonylag olcsón megúszták. Az utóbbi hetekben szabadesésbe kapcsoló török líra például újabb 3,7%-os zuhanással kezdett ma reggel, ezzel az év eleje óta már 75,6%-os a szakadás, egy év alatt pedig 88%-kal került feljebb a dollár-líra árfolyam. Most 6,657 körül jár a jegyzés, kora reggel 7 felett is volt az ázsiai kereskedésben.

A líra mellett napok óta szenved a dél-afrikai rand is, amiben egyrészt a feltörekvő piacokon tapasztalható hangulat, másrészt a jelentős sérülékenység játszik szerepet. Hétfő reggel megint 2,3%-os eséssel kezdett a rand, ezzel csak az utóbbi egy hétben 7,5%-ot zuhant.

A lírával és a randdal még nem ért véget a sor, ma reggelre az orosz rubel is megbotlott, 1,5%-ot bukott a dollárral szemben, így az utóbbi egy hétben szintén több mint 8%-os zuhanásban van már. Vagyis a jelek szerint kezd egy komolyabb eladási hullám kibontakozni a feltörekvő piacokon, ami semmiképp sem jó hírt a forint számára.

Az utóbbi napokban a feltörekvők esésével párhuzamosan kezdett erősödni a dollár, így átvitte a korábban erős támasznak számító 1,15-ös szintet az euróval szemben. Hétfő reggel az euró-dollár jegyzés 1,14 körül járt, ami újabb minimális dollárerősödést jelent. Közben a japán jen fél százalékkal erősödött biztonságos menedékként, míg az angol font 0,1 százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben.

Igazán fontos makroadatok ma nem jelennek meg, elsősorban a török hírek mozgathatják ma az árfolyamokat, illetve a holnapi GDP-adatokra figyelhetnek majd a befektetők.