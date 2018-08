Dupla akkorát zuhant pár óra alatt a líra, mint amit valaha átélt a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hasonlóságok és különbségek

Az akkori turbulens magyar időszak egyik kiemelkedő napja volt 2008. október 15., amikor napon belül 20,4 forintot zuhant a forint az euróval szemben 251 körülről 271 fölé. Ez akkor napon belül mintegy 7,5%-os mozgást jelentett és minden idők legnagyobb napon belüli forintzuhanásaként jegyezhettük fel. Aznap egyébként az előző napi záróértékhez képest 15,6 forintos volt a magyar fizetőeszköz esése, ami akkor közel 6%-ot jelentett. Ez is minden idők legnagyobb egynapi forintesése volt, most viszont már közel ennyit esett tegnap is a líra, ma pedig további 6-7%-os szakadásnál jár.

Magyarország és Törökország között most jelentős gazdasági különbségek vannak,Ezt tükrözi az is, hogy a forint ma is csak korlátozottan gyengült.Akkor a pénz- és tőkepiaci válság az első országok között csapta arcul Magyarországot a(ez most igaz a törökökre is), a magas állam- és nemzetgazdasági adóssága (devizahitelek, ebből sok van a törököknek is), és azmiatt (erre most a törököket is figyelmeztette az IMF). Ezek együttesen a befagyó állampapírpiac miatt rövid távon az IMF és az EU mentőcsomagjához vezették Magyarországot. Most pedig egyre többen pedzegetik, hogy a törökök is efelé araszolnak.

Állítólag japán befektetők itt, 6,00 feletti árfolyamnál kezdték tömegesen zárni líravételi pozícióikat, az alacsony forgalmú reggeli kereskedés során egészen 6,4915-ig felszúrt az árfolyam.

Ma hajnalban még 5,56 körül járt a líra árfolyama a dollárral szemben, majd ahogy a piacon egyre többen szembesültek Recep Tayyip Erdogan török elnök tegnap késő esti beszédének üzenetével ("Ne feledjétek, nekik van dollárjuk, az emberek és Allah viszont velünk vannak."), és azzal, hogy nem csitul az Egyesült Államok és Törökország között a politikai feszültség sem, úgy kezdte egyre gyorsabban közelíteni az árfolyam a kerek 6,00-os szintet. Aztán ezt is áthaladta az árfolyam, ahol tömegesen kezdtek aktiválódni a líra vételi pozíciók stopjai, ami még tovább lökte a mélyre a lírát.

A nulla kamatkörnyezetű Japánból nézve a 17,75%-os török alapkamat egészen vonzó befektetés, kivéve, ha a líra rövid idő alatt nagyobbat szakad, mint az egész évben megkereshető alapkamat.Aztán persze gyorsan vissza is jutott kissé 6,00 alá és azóta is ott ingadozik, de elnézve az előző napok-hetek teljesítményét, főleg Magyarországról szemlélve még mindig extrém mértékű líragyengülésről van szó. És lehet, hogy a törökök is tényleg az IMF felé haladnak, ha még tovább halogatják a szükséges drasztikus gazdaságpolitikai váltást, aminek hátteréről minapi cikkünkben, még 5,3-5,4 körüli árfolyamnál írtunk.