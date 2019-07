Éjjel is tovább esett a forint, közel a 2 éves mélypont

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az EKB négy lényeges ponton változtatott tegnap az eddigi kommunikációján, hiszen egyrészt azt jelezte, hogy 1) immár szimmetrikusnak érdemes tekinteni a 2%-os inflációs célt, ez pedig a gyenge inflációs pályára és gazdasági növekedési környezetre tekintettel megágyaz a további lazításnak, amely 2) az előretekintő iránymutatás változásában, a 3) kamatcsökkentés és az 4) eszközvásárlási program belengetésén keresztül elő is jött a tegnap vázolt csomagban.Erre az euró előbb kétéves mélypontra esett a dollárral szemben 1,11-nél, majd felpattant, de az esti órákra ismét visszagyengült, így 1,1150 körül hullámzik jelenleg (ahogy az EKB döntéseinek bejelentése előtt is). A napos grafikonon mindenesetre jó nagy kanócos gyertya alakult ki, ami fordulós jelnek tűnik, azaz az euró erősödése felé mutatna.

A forint tegnap annak ellenére is gyengült (az egyébként a dollárral szemben végülis stabil euróval szemben), hogy az EKB további lazításának belengetése miatt relatív szigorodnának a magyar monetáris politikai kondíciók. Ezt azonban ellensúlyozhatta az az MNB-s üzenet, amely éppen a Portfolio-n jelent meg tegnap reggel, miszerint a devizaswap-állomány akár újra növekedhet is, azaz a forint likviditás növelésén keresztül újra további lazítás irányába mozdulhat el az MNB.Ez pedig már alááshatta a magyar deviza erejét, igaz picit a többi régiós devizánál is volt gyengülés. A forint viszont nem reggel, hanem csak délután kezdett el esni amint az EKB stratégiája már ismert volt és így 325,3-ról több hullámban 326,5-ig esett a magyar fizetőeszköz. Éjjel 3-kor szokatlan módon volt egy 30 filléres esés 326,3-ról 326,6-ig.

A napos grafikont nézve az látszik, hogy a szűkülő háromszögben felfelé araszol a forint, és ha a 327,6-os szinten felfelé átjutna (kitörne a háromszögből), akkor a tavaly szeptemberi 329,3-as, majd a tavaly nyári 330,7-es csúcs kerülhet célkeresztbe. Afelett új történelmi forintmélypontról beszélhetnénk.

A forint az utóbbi egy hónap alapján relatív alulteljesítő volt a régiós devizák között, igaz ez a kilógás egyelőre nem nevezhető jelentősnek.

A dollár ereje és a forint gyengélkedése oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések már 293-nál járnak és itt már csak 2 egységre járunk az új bő kétéves forintmélyponttól (295 felett beszélhetnénk erről). Ma délután 14:30-kor az amerikai második negyedéve GDP-adat első becslése lesz fontos, hiszen az kihat azokra a várakozásokra, hogy a Fed jövő héten tényleg kamatot vág-e és ha igen, akkor 25 bázisponttal, vagy rögtön 50 bázisponttal.