Elakadt a forint lendülete, 325 felett az euró

Borongós továbbra is a nemzetközi befektetői hangulat, mivel az amerikai elnök továbbra is fenyegetőzik azzal, hogy rövid távon további 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre vetne ki megemelt vámot, amivel még tovább durvulna a kereskedelmi háború és nagy kérdés, hogy mi lesz erre a kínai válaszlépés (nincs ennyi importjuk a kínaiaknak Amerikából). Ez a bizonytalanság rányomja a bélyegét a kockázati étvágyra világszerte, és az euró/dollár árfolyam is a dollár erejét mutatja, hiszen az 1,1550 körüli szintig visszaerősödött a zöldhasú. Amint láthatjuk, ez az 1,15-1,1530 közötti zóna erős támasznak számít, amin ha lefelé átjut az árfolyam, akkor további dollárerősödés előtt nyílik meg a tér.

A bizonytalan környezetben a forint nagy lendülete már múlt pénteken elakadt 324,5-325 között, ma reggel pedig 325,5 körülig vissza is gyengült a forint. Holnap reggel 9-kor jelenik majd meg a KSH inflációs adata, amint reggeli makroelőzetesünkben már jeleztük: ez fontos lesz a forint további pályája szempontjából is, mert az MNB már az inflációs pálya tetőzését vetítette előre.

Technikai elemzési szempontból lenne még tér a további forinterődös irányába a csökkenő trendvonalig, ami most 323 körül jár, de látható, hogy 322,5 körül találkozik a két trendvonal, és egy támasz is, így az a zóna különösen erős támasznak számít.

A török líra ma 1% körüli esést mutat a dollárral szemben 6,48 körülig, de amint látjuk, a dél-afrikai rand és az orosz rubel pályáját követte péntek óta szorosabban a mi régiónkban a forint, zloty, korona hármasa, igaz a kilengések most is tompábbak. Csütörtökön lesz a török jegybank kamatdöntése és amint szintén jeleztük reggel: legalább 500 bázispontos kamatemelésre számít a piac azért, hogy a líra esése megálljon és vissza tudjon erősödni.

A forint gyengülése és a dollár ereje együtt ma reggel 282,1-ig visszaemelte a dollár/forint jegyzéseket a bankközi piacon.