Éledezik a forint, ugranak a kriptopénzek

Az amerikai-kínai kereskedelmi villongások ma hajnali újabb felvonása nem okozott érdemi elmozdulást a vezető devizapárokban péntek estéhez képest: az euró/dollár árfolyam 1,2330 körül mozog most is, a dollár/jen 106,20-nál, a font/dollár viszont 30 pippel 1,4030-ról 1,4060-ig kapaszodott.



Amint az alábbi ábrán láthatjuk, a berajzolt egyre csak szűkülő háromszöget kell figyelni a forint árfolyamánál (312-314 közötti szűk tartományba szorítja a forintot), amelyből nemsokára kitörhet, ha érkezik majd hozzá valamilyen fundamentális jellegű hír. Amint e heti makrogazdasági előzetesünkben jeleztük: holnaptól felpörögnek az események Európában is, a beszerzési menedzser indexekre lesz érdemes figyelni elsősorban, majd inflációs, ipari rendelési és kiskereskedelmi forgalmi adatok érkeznek. Magyarországról kiemelt fontosságú makroadatot nem várunk, a vasárnapi választások állnak a befektetők fókuszában is.



Az elmúlt egy hónapot vizsgálva a régiós devizák közül a forint fokozottan stabil fizetőeszköznek bizonyult az euróval szemben: fél százalékos erősödést mutatott a cseh korona 0,2%-os felértékelődése mellett, míg a többiek 1-5% közötti esést produkáltak. A legnagyobb leértékelődés a török líránál alakult ki.



A forint a dollárral szemben az utóbbi hetekben viszonylag szűk sávban ingadozott 250-255 között, ma reggel 253,5 körül látjuk a jegyzéseket a bankközi elektronikus kereskedésben.



A kriptopénzeknél még egy normál hétvégén sem áll le az élet, így Húsvét idején is változnak az árfolyamok, ráadásul az utóbbi 24 órában újra határozott emelkedés látszik a megelőző napok gyászos teljesítménye után. A bitcoin tegnap átmenetileg 6500 dollár környékéig is beszakadt, írtunk is egy nagyobb áttekintést a folyamatokról, ma délelőttre viszont összeszedni látszik magát a legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz, mivel már 7100 dollár körül jár. Emellett a többi kriptopénz is erősödik az utóbbi 24 órában 2-4% körüli mértékben.



Címlapkép forrása: Shutterstock

A forintnál csak minimális erősödés látszik z euróval szemben 312,4-ig a bizonyára gyér forgalmú elektronikus kereskedésben, hiszen a legtöbb európai részvénypiacon ma még nincs kereskedés, így a devizapiaci befektetők is pihennek. Az Egyesült Államokban azonban ma már kinyitnak a tőzsdék, ahogy Ázsiában is volt hajnalban kereskedés, így a délutáni óráktól már a forint árfolyamát is jobban érdemes majd figyelni.