Elfáradt a forint a nagy rohanásban a hétvégén

Hétfő reggel 322,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt magasabb a péntek esti árfolyamnál. A múlt hét közepén azonban még 325 körüli jegyzést láthattunk, majd mi elmentünk hosszú hétvégére, ami alatt a forint látványosan erősödött. Persze ezzel együtt még mindig arról beszélhetünk csak, hogy az eddig meglévő 320-325-ös sáv alsó felébe kapaszkodott vissza a forint. A dollárral szemben jelenleg 282,33-nál járunk, míg az angol font 367,25-nél jár.

A régióban egyelőre nagyon hasonló teljesítményeket látunk, mint amit a forint produkál: a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengülést mutatnak az euró ellenében. A feltörekvő piacokon közben a török líra 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal esett csak vissza.Az euró-dollár árfolyam továbbra is 1,14 körül kavarog, a dollár nem tudja tartósan áttörni ezt a kulcsszintet, viszont az euró is csak átmenetileg tud néha visszaerősödni. Hétfő reggel 1,1397 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a péntekinél. Közben a japán jen minimális gyengülést mutat, az angol font viszont 0,3 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben miután a hétvégén kedvező hírek jelentek meg egy lehetséges Brexit-megállapodással kapcsolatban a brit sajtóban.

A következő napokban egyrészt sok makroadat érkezik majd, másrészt várhatóan a kínai-amerikai kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek határozzák meg a devizapiaci hangulatot. Ma elsősorban magyar adatokra lehet érdemes figyelni, de a héten jön egy Fed-döntés is.