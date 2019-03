A Magyar Nemzeti Bank a ma délutáni kamatdöntést követően 15 órától sajtótájékoztatót tart, amelyen Matolcsy György jegybankelnök, illetve Nagy Márton és Windisch László alelnök is részt vesz - olvasható a jegybank most kiadott közleményében.

Kedd reggel 316,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza az elmúlt időszakban előbb 315 alá erősödött, majd onnan néhány napja fordult a jegyzés, a jelek szerint már túlvett volt a forint. Ma délután kettő órakor jön az MNB várva várt kamatdöntő ülésének eredménye, majd háromkor a jegybanki közleményre is érdemes lesz figyelni. Az elmúlt hónapok inflációs adatai után a piac szinte biztosra veszi, hogy valamilyen lépéssel elindul majd a szigorítás felé az MNB, a legvalószínűbb a devizacsere-eszköz fokozatos kivezetése, de elképzelhető a jelenleg mínusz 0,15 százalékos egynapos betéti kamat emelése is, amivel szimmetrikusabbá válhat a kamatfolyosó. A döntésre biztosan reagálni fog a forint is, kérdés, hogy a felfokozott piaci várakozásoknak meg tud-e felelni a monetáris tanács, vagy esetleg csalódást okoz. Ettől függhet elsősorban a forint reakciója is.

A régióban a versenytársak szintén minimális elmozdulással kezdték a keddi napot, a lengyel zloty és a cseh korona is alig érezhető gyengülést mutat reggel. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig kismértékben gyengült.

Az euró-dollár árfolyam most megpihenni látszik 1,13 felett kicsivel, egyelőre kedd reggel sem látunk jelentős mozgást. Most 1,131 körül jár a jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezett a hétfő estivel. A japán jen eközben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol fontot továbbra is elsősorban a Brexit-hírek mozgatják, most éppen minimális erősödést látunk.

Magyar szempontból egyértelműen az MNB döntése határozza majd meg a napot, külföldön pedig továbbra is a Brexittel kapcsolatos fejleményekre figyelhetnek elsősorban a befektetők.