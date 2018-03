Elindult tegnap a forint, most próbál visszafordulni

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 313,18-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap a forint érezhetően erősödni tudott, a reggel még 314,2 körül járó jegyzés 313 alatt is járt, majd onnan fordult a hangulat. A dollárral szemben 252-nél járt a magyar deviza, míg az angol font 350,38 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, a feltörekvő piacokon pedig az orosz rubel 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, a török líra stagnált, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.Tegnap az euró is elindult ismét az erősödés útján, vagy inkább a dollár gyengült napközben, amire rátett még egy lapáttal este Donald Trump gazdasági tanácsadójának váratlan lemondása. A szerdai napot 1,2422-nél kezdi az euró-dollár, ez 0,15%-kal magasabb a tegnap esti jegyzésnél. Az árfolyamot továbbra is elsősorban az amerikai elnök nyilatkozatai, illetve a kereskedelmi háború réme mozgatják, de holnap jön az EKB kamatdöntő ülése is, ami szintén hatással lehet rá. Ma reggel egyébként a japán jen fél százalékos erősödésben van a dollárral szemben, míg az angol font 0,05 százalékot javított.

A holnapi fontos jegybanki döntés előtt ma délelőtt jön a költségvetés februári egyenlegéről szóló beszámoló itthon az NGM-től, illetve az amerikai magánszektor foglalkoztatási adatai is érkeznek délután.