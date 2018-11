Ellentétes erők feszülnek egymásnak a forint piacán - Merre tovább?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Marad a régi nóta: erősödni kellene, de...

Korábban hónapokig "unalmas" volt a forint kereskedése, aztán idén tavasszal indult el egy kis mozgás, ami nyáron új történelmi mélypontot is hozott a magyar deviza számára, átmenetileg 330 felett járt az euróval szembeni jegyzés. Az elmúlt hetekben aztán megint oldalazást látunk, csak egy szinttel magasabb árfolyamon, most nem 310-315, hanem 320-325 között ingadozik a kurzus. Az év első felében látott gyengülési hullám alapvetően annak volt köszönhető, hogy egyrészt romlott a hangulat a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, másrészt pedig a többi jegybankkal ellentétben az MNB egyelőre elzárkózott a szigorítástól. Most viszont a jelek szerint visszatért a korábbi nyugalmi állapot, amikor az ellentétes erők között nem tud elmozdulni a forint:

Egyrészt a fundamentumok alapján erősödnie kellene a magyar devizának, hiszen az tagadhatatlan, hogy az utóbbi években a növekedés erőre kapott és csökkent az ország sérülékenysége. Ezek pedig nem indokolnak rekordközeli euró-forint árfolyamot.

Másrészt viszont a magyar jegybank továbbra is szembe megy a világ nagy intézményeivel, hiszen a lehető legtovább szeretné kihúzni az alacsony kamat korszakát. Miközben a Fed már évek óta emel, a régióban pedig a cseh és a román jegybankok léptek hasonló útra, itthon egyelőre csak óvatosan beszél a monetáris tanács a közelgő szigorításról. A magyarhoz hasonló helyzetben van a lengyel jegybank is azzal a különbséggel, hogy ők fokozatosan húzzák ki egyre távolabb az első kamatemelés időpontját, vagyis nem beszélnek évekig alacsony kamatról, hanem fokozatosan tolják ki a várakozásokat.

Két éven belül jön a 300-as euró?

A fő kérdés továbbra is az, hogy ebből az egyensúlyi helyzetből mikor és melyik irányba mozdulhat el a forint. Nyáron láthattuk, hogy a nemzetközi hangulat romlása és az általános kockázatkerülés okozhat kilengést a forint gyengülése irányába, a másik oldalon akkor számolhatnánk komoly erősödéssel, ha az MNB végre egyértelműen kijelölné a szigorítás irányát a következő hónapokban. Utóbbira valószínűleg nem kerül még sor a közeljövőben, hiszen a magyar jegybank által mércének tekintett EKB 2019 második feléig kivárhat az első kamatemeléssel, így rövidtávon inkább stagnálás várható a magyar devizától, illetve ha visszatér a rossz hangulat, akkor gyengülhet ismét a forint is.A forint hosszabb távú kilátásait illetően megvizsgáltuk, mire számítanak most az elemzők, a közelmúltban több friss előrejelzés is érkezett. Az Erste Bank szakemberei szerint jelenleg nincs félreárazás a forint és a zloty árfolyamában, a régióban a cseh korona tűnik kicsit alulértékeltnek. Az osztrák bank szakemberei szerint a következő egy évben nem várhatunk komoly mozgást a forinttól, 325 körül oldalazhat az euróval szembeni jegyzés.Hasonlóan vélekednek a Commerzbank elemzői, akik szerint 2019 végéig folyamatosan 325 körül oldalazhat az euró-forint jegyzés. A német bank elemzése szerint a tavasszal kezdődött gyengülés után magasabb szintekre kell berendezkedni az euró-forint árfolyam esetében. A szakemberek szerint az MNB 2019 végéig alacsonyan tartja majd a kamatot, kivár a gazdaság esetleges lassulása miatt még akkor is, ha az infláció várhatóan emelkedni fog.A fentiek mellett a Commerzbank esetleges negatív kockázatként értékeli a forint szempontjából azt, hogy a következő hónapokban tovább romolhat a magyar kormány és az Európai Unió közötti kapcsolat, így a politikai kockázati prémium magas maradhat a magyar deviza piacán. Az elemzők szerint ingadozás várható az árfolyamban akkor, amikor esetleg Orbán Viktor miniszterelnök konkrét javaslatokat tesz az EU-val kapcsolatban.A napokban frissítette modelljét a Danske Bank is, a skandináv pénzintézet szakemberei szerint egy ideig még maradhat a 320 feletti euró, majd jövőre fokozatosan erősödhet a forint, így egy év múlva 310-nél járhat a jegyzés. Az elemzők hozzátették: a közép-európai régió mindhárom devizája esetében optimisták az árfolyamot illetően, különösen a cseh koronától és a forinttól várnak erősödést. Még hosszabb időtávot vizsgált az ING Bank, nekik az jött ki, hogy jövő ilyenkor még 315 körül lehet az euró jegyzése, utána viszont akár intenzív forinterősödés is kibontakozhat, 2020 végére 300-as árfolyam sem elképzelhetetlen.