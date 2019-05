Ez áll a forintgyengülés mögött: nagy tétben fogadnak a magyar deviza ellen

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Egyre bátrabban fogadnak a forint ellen

Az MNB szokás szerint kedden frissítette ábrakészletét, melyben a külföldiek forintpiaci pozícióiról is szerepel egy ábra. Eszerint az utóbbi hetekben megint, és ami még feltűnőbb volt, szinte teljesen eltűntek a forint melletti befektetők.

Megjegyzés: a hitelintézetek napi operatív devizapiaci jelentéseiből, a hitelintézetek által külföldiekkel kötött ügyletek alapján. A nettó forint melletti pozíciót az egyes külföldi szereplők kumulált forint devizaswap állománya és spot pozíciójának változása alapján határozzuk meg. Pozitív érték esetén a forint erősödésére, míg negatív esetén a gyengülésére felépített pozíciók vannak túlsúlyban az adott napon. A pozíciókat a spotügyletek kötésnapjai szerint ábrázoltuk.

Március vége óta megy a forint ellen a piac

Látszik a grafikonon, hogy a nettó pozicionáltságot illetően utoljára március végén láttunk a májusi napoknál erősebb külföldi spekulációt a forint ellen. További hasonlóság, hogy akkor is szinte teljesen eltűntek a forint mellett spekuláló külföldi befektetők, akárcsak májusban.Vagyis az elmúlt egy hónapban ismét érdemi forint elleni spekulációt láthattunk, így nem is meglepő, hogy a magyar deviza érezhetően gyengült. Az euróval szemben egy hónap alatt több mint 1%-ot veszített a magyar deviza, ami ugyan nem mondható jelentősnek, de érezhető alulteljesítésnek felelt meg. A régióban például a lengyel zloty csak 0,2 százalékkal értékelődött le ugyanebben az időszakban, míg a cseh korona szintén a forintnál valamivel kisebb, 0,8 százalékos leértékelődést mutatott.A jegybank ábráján az is látszik, hogy a forint elleni spekuláció nem újkeletű, március vége óta rövid megszakítástól eltekintve folyamatosan nettó forint elleni külföldi pozíciókat regisztráltak. Ennek felépülése az MNB március végi kamatdöntő ülésével esett egybe. Akkor a Monetáris Tanács tíz bázisponttal megemelte az egynapos betéti kamatot mínusz 0,05 százalékra, illetve elkezdte kiszívni a korábbi likviditást a bankrendszerből a devizaswapokon keresztül.

Ezek a pozíciók hozzák el a rekordgyenge forintot:

Ezekkel a lépésekkel egyidőben azonban az MNB jelezte: egyszeri döntésről van szó, nem kell kamatemelési ciklusra készülni. Ez pedig meglepte az elemzőket és a befektetőket, hiszen eddig lassú, de fokozatos kamatemelést áraztak be. Részben emiatt kezdett gyengülni a forint.Április végén aztán nem változtatott a kamatkondíciókon és a kommunikáción a jegybank, ami a forint elleni külföldi pozíciókon is meglátszott. Majd most kedden szintén nem változtattak , óvatosak az inflációs kockázatokkal szemben, a Monetáris Tanács hosszabb távon továbbra is 3 százalék körüli áremelkedési ütemre számít.Az MNB döntéshozói legközelebb június 25-én ülnek össze dönteni a kamatról, a piac akkor erősebb iránymutatást vár az elmúlt két ülés csendesebb kommunikációja után. A Monetáris Tanács ugyanis március végén jelezte, hogy negyedévente vizsgálja felül a szükséges kamatkondíciókat, illetve a kiszorítandó likviditás mértékét. Emellett egy hónap múlva friss inflációs jelentés is készül, amit szintén kiemelten figyel a piac.A nagy kérdés, hogy az eddig felépült forint elleni pozíciók egy része leépül-e június végéig, ezen múlhat az is, hogy tud-e érdemben erősödni a magyar deviza. Jelenleg ugyanis 327 körüli euróárfolyamot látunk a piacon, ami alig egy százalékkal marad el a történelmi csúcstól, amit tavaly júliusban 330,8-nál láttunk.A következő hetekben egyrészt érdemes lehet figyelni a nemzetközi hangulat változását, hiszen ha romlik a feltörekvő piacok kockázati megítélése, akkor az a forintot is történelmi mélypontra küldheti, emellett a következő kamatdöntéssel kapcsolatos várakozások, esetleges jegybanki nyilatkozatok mozgathatják az árfolyamot. Utána pedig attól függ, mennyire lesz majd elszánt a jegybank az új előrejelzései fényében.