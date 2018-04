A dollár ma 1,2340-ről 1,23 közelébe kapaszkodott az euróval szemben, innen fordult tegnap is az árfolyam. Amint látjuk: 1,2250 körül jár az emelkedő trendvonal, ami bekorlátozhatja, hogy meddig tud erősödni a dollár.

A rubel ma reggel még kicsit erősödni tudott, aztán ahogy kijöttek az orosz szankciós válaszlépések tervei, újra esni kezdett, most 62-nél jár a dollárral szemben a hétfő reggeli 58-hoz, illetve a szerda reggeli 65-ös árfolyamhoz képest.

Napok óta a 311-es szintnél toporog a forint az euróval szemben, a jelek szerint mindig van olyan tényező, ami visszafogja a további erősödés elől. Ilyen lehet az orosz-amerikai feszültség, ami a rubel mélyrepülésén keresztül fertőzi a régiót, de ilyen lehet az a technikai tényező is, ami az alábbi második ábrán látszik.

Számos fontos amerikai termék és szolgáltatás importjának betiltásáról született törvényjavaslat az orosz parlamentben és egyéb megtorló lépéseket is terveznek, válaszul az amerikaiak által múlt héten életbe léptetett szankciókra - jelezte ma délelőtt az orosz alsóház vezetője. A törvényszöveget jövő héten vitatják majd meg. Közben a két nagyhatalom Szíria miatt is egymásnak feszül: az Egyesült Államok elnöke még tegnap is azt mondta, hogy bármikor indíthatja a rakétacsapást Szíriára a polgári lakosság elleni hétvégi vegyifegyvertámadás miatt, Oroszország ENSZ-nagykövete pedig nem zárta ki a két nagyhatalom közötti közvetlen háborút sem.

