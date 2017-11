Féléves mélypontról ugrott vissza a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az euró/dollár árfolyam ma alig mozdult, 1,1770 körül ragadt, a forint azonban gyengülni kezdett délelőtt és délután 3 óra körül 312,9 körül is voltak eurókötések, ami új féléves forint mélypontot jelentett. Aztán ahogy a külföldi részvénypiaci hangulat is javult és a régiós devizák is szárnyalásba kapcsoltak (a líra-rand párosra és a rubelre értjük ezt), a forint is elkezdett erősödni. Estére újra 312 alá bukott az árfolyam.

A forint erősödésében a régiós hatások mellett annak is szerepe lehetett, hogy egyelőre még kitarthatott az a technikai alakzat (szűkülő háromszög), ami eddig visszatartotta a forintot a nagyobb gyengüléstől. A mai visszaerősödéssel jókora kanóc jelent meg a napos gyertyán, ami akár a következő napokban is forinterősödés felé mutat.

A jelek szerint működik a technikai elemzés a dollár/forint árfolyamnál is: itt az emelkedő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag is "fogja alulról" az árfolyamot, azaz a forintgyengülés felé tereli a kurzust.