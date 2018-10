Fontos szinteknél billeg a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A kínai import akár egészére kivetendő amerikai megemelt vámok rémképe tegnap újra borzolta a kedélyeket, a hangulatromlás és kockázati étvágy csökkenése a forintot is kissé gyengítette este és ugyanebbe az irányba hatott az is, hogy Angela Merkel tegnapi bejelentésével még látványosabbá vált a hatalmi vákuum Európa élén, illetve a német kormány instabilitása is.A forint az euróval szemben 325 közelébe gyengült és ma reggel is ott található (324,7) és amint az alábbi ábrán látjuk, ezzel éppen tesztelni kezdte a csökkenő trendvonalat. Ha ezen felfelé átjut az árfolyam (további forintgyengülés történik), akkor a 326 körüli árfolyam, majd a háromszög felső szára (327,6 körül) lehet a következő "megálló". Lefelé a háromszög alsó szára (most éppen 322,2 körül) lenne támasz.

Érdekes módon nemcsak a forint euróval, hanem dollárral szembeni árfolyamában is azonosítható egy technikai ellenállás (egy csökkenő trendvonal), amibe éppen beleütközött 286 közelében az árfolyam. Ha ezen felfelé átjutna, akkor 288 felett új másfél éves forintmélypont alakulna ki. A dollár az euróval szemben közel jár az 1,13-as támaszhoz és ha az letörne, akkor a dollár meglódulása miatt a dollár/forint jegyzések is meglódulnának észak felé (forintgyengülés). Az euró/dollár kilátásairól és pozícionáltságáról éppen tegnap írtunk:

Közben érdemes figyelni a török lírára is, amely tegnap már az 5,50-es szintet tesztelte a dollárral szemben, ami bő kéthavi csúcsot jelentett. Amint látjuk: jókora erősödésen van túl a török líra az elmúlt hetekben az Egyesült Államokkal való feszültség enyhülése nyomán, illetve a jelentős török jegybanki kamatemelés miatt.

A líra néhány nap alatt 5% feletti erősödést produkált a dollárral szemben, miközben a dél-afrikai rand inkább gyengült belpolitikai okok miatt, és közben a mi régiónk három devizája is kis gyengülést mutatott az elmúlt napokban.

Ma az eurózóna előzetes harmadik negyedéves GDP-adatára, illetve a német inflációs adatra lesz érdemes figyelni, a hét további részében pedig számos fontos amerikai adat is kijön, míg itthon az ünnepek miatt munkaszüneti napok lesznek csütörtöktől.