Fontos vonalaknál akadt el a forint erősödése

Nagyon gyors volt az emelkedés az újév óta a vezető amerikai részvényindexeknél (is), illetve az euró/dollár árfolyamban, tegnap ezek látványos fordulata zajlott, az S&P500 index 2800 pontról bukott alá, az euró/dollár 1,23 felettről, most pedig 2782-nél, illetve 1,2210-nél látjuk a jegyzéseket. Könnyen lehet, hogy most az elmúlt napok emelkedésének korrekcióját látjuk, és ez azért is fontos, mert a forint árfolyamában is azonosíthatunk lényeges technikai vonalakat, ahonnan esélyes a forint visszagyengülése is.

Amint láthatjuk: az euró/forint árfolyamban még mindig van némi magyarázó ereje a berajzolt háromszögnek, most az alsó szára körül akadt el 308,5-309 körül a forint erősödő hulláma. Maga az árfolyam egyébként péntek óta érdemben nem változott ebből a sávból.

A dollárral szembe új hároméves csúcsra kapaszkodott a forint, a zöldhasú világpiaci mélyrepülése ennek a fő oka, és amint látjuk, most a 251 körüli berajzolt támasznál az árfolyam, ahonnan esélyes a fordulat (a dollár már kezd erőre kapni az euróval szemben).

A dollárindexnél egyébként van még tere a további esésnek, ha a berajzolt csökkenő trendcsatorna továbbra is kitart, a most még 90 feletti árfolyamindex akár 88 körülig is eshet, ha az alsó szárát megérinti az index a csatornának.