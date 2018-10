Fordult a dollár, fellélegezhet a forint is

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A forint 324,77-nél kezdi a szerdai napot az euróval szemben, ez minimális emelkedést jelent tegnap estéhez képest. A forint tegnap érezhetően erősödni tudott a nap második felében, a délelőtti 325,6-ról tudott több mint egy egységnyivel visszaesni a jegyzés. A dollárral szemben 282,25-nél járt a magyar deviza, míg az angol font 371,61 forintot ért.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,15 százalékot javított.A dollár az utóbbi időszakban erősödött az euróval szemben, 1,15-nél elérte korábbi sávjának alját, sőt tegnap az 1,14-et is megközelítette a jegyzés. Szerda reggel továbbra is 1,15 közelében jár az árfolyam, vagyis egy kis korrekciót látunk, de még nem mondható ki egyértelműen, hogy működött a betonfal, és megfogta az amerikai deviza erősödését. A japán jen mérsékelt gyengüléssel kezdte a napot, míg az angol font 0,2 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

Igazán fontos makroadatok ma sem fognak özönleni, délelőtt a brit felülvizsgált GDP-növekedés statisztikája lehet érdekes, de várhatóan annak sem lesz komoly piaci hatása.