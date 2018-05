Tíz hónapos mélyponton ragadt a forint 2018.05.10 08:34

Csütörtök reggel a forint 315,53-nál járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a szerda esti szintnél. Az utóbbi napokban fokozatosan gyengült tovább a magyar deviza, végül tegnap érte el tíz havi mélypontját. A dollárral szemben 265,87-nél járt a forint, míg az angol font 360,88 forintba került.

A forint versenytársai közül az utóbbi napokban a lengyel zloty is intenzíven gyengült, ezt korrigálja ma reggel egy minimális, 0,1 százalékos erősödéssel, miközben a cseh korona stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben a reggeli órákra, a török líra stagnálással kezdte a napot, akárcsak a dél-afrikai rand.

A dollár az utóbbi egy hónapban 4 százalékkal erősödött az euróval szemben, ennek köszönhetően szerdán már az 1,18-as szintet is megközelítette a jegyzés. Csütörtök reggel 1,1865 körül járt az euró-dollár árfolyam, ami 0,1 százalékos korrekciót jelentett, bár erősen kérdéses, mennyire lehet tartós az euró erősödése. A japán jen minimális erősödéssel kezdte a napot, az angol font pedig 0,2 százalékot javított a dollárral szemben.

Ma elsősorban a Bank of England kamatdöntésére figyelhetnek a befektetők, ami a font árfolyamára lehet hatással. Kamatemelést most sem várnak a szakértők, de a jövőbeli pályával kapcsolatban tartogathat új információt a közlemény. Kora délután az amerikai inflációt is érdemes lesz szem előtt tartani, különösen a dollár szempontjából.