Gyengülést hozott az este 2018.05.09 18:47 Az esti órákban újabb gyengülés látszik a forint piacán, az euróval szembeni jegyzések a 315,5-es szint közelében mozognak.

Továbbra is mélypontja közelében tartózkodik a forint 2018.05.09 15:26 315 felett az euró-forint árfolyam.

A líra segíthetett most a forintnak 2018.05.09 10:22 A Reuters délelőtt török kormányilletékesektől úgy értesült, hogy a Erdogan államfő mára összehívott egy egyeztetést, amelyen áttekintik a líra zuhanása mögötti okokat és a gazdasági-pénzügyi folyamatokat. Már ez a hír is elegendő volt ahhoz, hogy a líra azonnal szárnyra kapjon a dollárral szemben 4,37 körül elért történelmi csúcsához képest 4,3 alá (feltehetően hirtelen zárni kezdték a spekulatív befektetők a líra-shortokat, valamilyen gazdaságpolitikai lépéstől tartva). Ez pedig a többi régiós devizát is azonnal erősíteni kezdte, csekélyebb mértékben. A forint 10 havi mélypontról visszaerősödésében is ennek lehet most szerepe.

Gyorsan visszaugrott a forint tíz hónapos mélypontjáról 2018.05.09 10:12 Csak rövid ideig járt 10 havi mélyponton a forint az euróval szemben, a jegyzések ugyanis a 315,7 körüli szint érintése után hirtelen elkezdtek süllyedni és már 314,7 körül jár a kereskedés. Nemcsak a forintnál látszik visszaerősödés, hanem a többi régiós devizánál is, noha a dollár továbbra is tartja frissen szerzett erejét az euróval szemben 1,1840 körül. Emiatt a dollár/forint jegyzések 266 közelében járnak továbbra is.

Tíz hónapos mélypontra esett a forint 2018.05.09 09:30 A forint egészen 315,65 környékére gyengült az euróval szemben, jelenleg 315,5 körül jár, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapi árfolyamnál. Ezzel párhuzamosan a lengyel zloty 0,3 százalékkal gyengült, és a cseh korona is 0,2 százalékot veszített a régióban, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékot bukott a dollár ellenében.

Megdrágult az élet Magyarországon, de nem kell még aggódni 2018.05.09 09:00 A Portfolio elemzői konszenzusában szereplő 2,3%-ra ugrott áprilisban éves összevetésben a magyarországi infláció a márciusi 2%-ról - közölte ma reggel a KSH. Az ártendenciákat jobban mutató maginflációs adat 2,5%-ról 2,4%-ra süllyedt. Havi alapon egyébként figyelemre méltó, 0,7%-os volt az áremelkedés átlagos üteme. tovább a cikkhez...