Gyengül a forint, szakad a rubel 2018.11.26 14:25

A hétvégi orosz-ukrán katonai konfliktus után ma mindkét ország devizája gyengült, de eltérő mértékben, hiszen hétfő kora délután a hrivnya csak 0,4%-os, míg a rubel 1,4-1,5%-os esésnél jár a vezető devizákkal szemben. A konfliktus minimálisan a mi régiónk devizáit is érinti: elkezdtek gyengülni, így a forint mostanra 323-ig gyengült az euróval és 284-ig a dollárral szemben.

Ukrajnában már alá is írta Petro Porosenko államfő azt az elnöki dekrétumot, amely 60 napra hadiállapotot vezet be (a parlamenti elfogadás még hiányzik) azután, hogy tegnap a Kercsi-szorosnál három ukrán hadihajóra tüzet nyitottak az oroszok, majd le is foglalták azokat, és néhány tengerész is túszul esett, többen pedig megsebesültek. A nyugati országok elítélik az indokolatlannak tűnő orosz agressziót, míg az oroszok azt mondják: a nemzetközi jognak megfelelt, amit tettek, hiszen az ukrán hajók sértették meg a területi szabályokat.

Az eszkaláció tehát a devizapiacokon is érezteti hatását.