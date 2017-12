Gyengült a dollár a Fed-emelés mellett is, ma az EKB dönt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Janet Yellen Fed-elnök utolsó kamatdöntési sajtótájékoztatóját tartotta tegnap este, amelyen az előzőleg meghozott újabb 25 bázispontos kamatemelés hátterét magyarázta. Amint megírtuk, a jövővel kapcsolatos kilátásokat igyekezett kerülni, de a kiadott ábra szerint 3 további szigorítás várható. Ezzel szemben viszont Yellen többször is érzékeltette, hogy a Fed sem igazán tudja, hogy miért nem élénkül az infláció az amerikai gazdaságban, ez pedig bizonytalanságot válthatott ki a befektetőkben, hogy ilyen környezetben tényleg várható-e jövőre 3 további kamatemelés. Ezzel függhet össze, hogy végülis a dollár gyengült a Fed üzenetei hatására, az euróval szembeni jegyzések a döntés előtti 1,1770 körülről 1,1840-ig emelkedtek és ma reggel is 1,1830 körül jár a kereskedés.Ma az EKB kamatdöntése, friss gazdasági prognózisai és Mario Draghi elnök sajtótájékoztatójára kerül sor, itt a kamat bizonyára nem változik, az eszközvásárlás havi üteme kapcán pedig már múlt alkalommal jelezte az EKB, hogy januártól lefelezi 30 milliárd euróra, így tehát itt is inkább a jövővel kapcsolatos üzenetek állnak a fókuszban (mikor állhat le teljesen az EKB a vásárlásokkal).

A fentiek miatt elmaradt a dollárindex kitörése a berajzolt fontos trendvonal fölé, amely már egy éve a csökkenő dollártrendet "okozza".

Az, hogy talán mégsem lesz olyan intenzív a Fed jövő évi kamatemelési pályája és ezért a dollár gyengült, kicsit enyhíti a feltörekvő piaci devizákra nehezedő gyengülési nyomást. Ezzel függhet össze, hogy a forint ma reggel kicsit erősödött: az euróval szembeni jegyzések a tegnap esti 314,8 körülről 314,2-ig ereszkedtek.

A dollár gyengülése é a forint erősödése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések tegnap reggeli 267,5 körüli szintekről 265,7-ig ereszkedtek a bankközi piacon.