Hajszálra történelmi mélypontjától billeg a forint

Csütörtök reggel 328,15 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos forintgyengülést jelentett szerda estéhez képest. Tegnap a nap első felében 329 fölé is felszúrt az árfolyam, amivel belátható közelségbe került a július elején látott 330,76-os rekordárfolyam. Várhatóan a következő napokban is ez határozza majd meg a forint árfolyamát, kevesebb, mint egy százaléknyi gyengülés kellene ahhoz, hogy korábban soha nem látott szintre gyengüljön a magyar deviza. A dollárral szemben 282,18-nál jártunk, az utóbbi napokban ennél magasabban is volt a jegyzés, de aztán csillapodott a dollár ereje.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, és a cseh korona is minimális visszaesést mutatott. Közben a feltörekvő piacokon a török líra egyelőre minimális 0,2 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékot bukott.A dollár az utóbbi napokban megint az 1,15-öt közelítette az euróval szemben, onnan fordult tegnap a hangulat, így 1,16 fölé emelkedett az árfolyam. Csütörtök reggel 1,1627-nél járt a jegyzés, ami minimális dollárerősödésnek felelt meg. Közben a japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben csütörtök reggelre, míg az angol font stagnálással kezdett.

A makroadatok ma sem fognak záporozni, magyar idő szerint kora délután az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-indexre figyelnek a befektetők.