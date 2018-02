Folytatódik a dollár hirtelen jött erősödése: az euróval szemben már 1,2430-nál jár a kereskedés, azaz reggel óta 1,2550-ről tényleg látványos a feltámadás különösebb hír/bejelentés nélkül is. A dollárindex 89-ig visszaemelkedett és mivel a forint az euróval szemben stabil 311-311,5 között, a dollár/forint jegyzések 250,5-ig ugrottak a reggeli 248,3-ról.

Hároméves mélypontra szakadt reggelre a dollár 2018.02.16 08:59

Bár továbbra is három kamatemelést áraz idénre a Fedtől a piac, a dollár folytatta esését a vezető devizákkal szemben és ma reggel új három éves mélypontra szakadt az euróval szemben, illetve dollárindex ugyanezt mutatja. A piac a jelek szerint kezd tényleg ideges lenni a fokozódó amerikai eladósodás miatt, így a dollár kevésbé vonzó. Közben a forint vissza tudott erősödni, így vele szemben újra 250 alatt jár az árfolyam.

Amint tegnap esti piaci körképünkben kifejtettük: erőteljes kritika is éri Donald Trump amerikai elnök minap elfogadott adócsomagját és további költekezési programját amiatt, hogy egy éppen érett fázisban lévő gazdasági ciklusra erősít rá egy masszív költekezéssel, ami közép- és hosszú távon jelentősen megemeli majd az államadósságot és annak pályája akár fenntarthatatlanná is válhat. Az ezzel kapcsolatos befektetői idegesség jelei látszanak a dollár árfolyamán is, hiszen az euróval szemben ma reggelre 1,2550-ig esett, a dollárindex pedig a 88-as szintet közelíti, mindkettő 2014 vége óta a leggyengébb dollárt jelenti.

A dollár esése amellett következett be, hogy a friss piaci árazások szerint legalább 3 idei 25 bázispontos kamatemelés várható a Fedtől, azaz a mostani 1,25-1,50%-os sáv jelentősen tovább emelkedhet. A Fednek az élénkülő infláció és a felgyorsított növekedés miatt kell majd emelnie, ez viszont a kötvényárfolyamok további esését (a hozamok emelkedését) hozhatja el, így ezért látjuk azt a furcsaságot, hogy miközben emelkedik az amerikai hozamkörnyezet, aközben is gyengül a dollár.

A dollár gyengülése egyrészt kedvező a feltörekvő piaci devizáknak, de közben az esetleg intenzív Fed kamatemelési sorozat nyugtalanító. A kettő eredője egyelőre nem "bántja" a feltörekvő piaci devizákat, mert közben a fejlett részvénypiaci hangulat újra kedvezőbb, élénkül a kockázati étvágy. A forint is vissza tudott erősödni 313 felettről 311-ig az euróval szemben és mivel a dollár közben esett, így a dollár/forint jegyzések a néhány napja látott 255-ről ma reggelre már 248 közelébe hullottak.