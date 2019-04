Háromhetes csúcsközelben álldogál a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A március végi MNB kamatdöntés, illetve az egyszerinek mondott monetáris szigorítás tartós forintgyengülést okozott 316-ról 322-ig, és ezzel a 200 napos mozgóátlagon is átment felfelé az EUR/HUF, illetve a csökkenő trendvonalat is átvitte felfelé. Aztán az utóbbi napokban látszólag különösebb ok nélkül elkezdett erősödni a forint és egészen 319,5-ig jutott az euróval szemben, ami három hete a legerősebb forintot jelenti.

Ez azt jelenti, hogy az árfolyam most 319,5 körül szinten a forint esetén nem túl erős technikai támasznak számító 100 napos mozgóátlagnál jár.

A forint visszaerősödése az euróval szemben most kilóg a régiós devizák teljesítményéből, de előtte március végétől az esése is kilógott, így most csak annak korrekciója következett be. Közben figyelemre méltó, hogy a török líra megint gyengülő pályán jár, ami összefügg a török önkormányzat választásokkal, és az azok körüli nagyfokú politikai bizonytalansággal (a török államfő pártja elvesztette Isztambult és Ankarát, de Isztambulban megismételt választások lehetnek).

A forint a dollárral szemben 282-283 között hullámzik, azaz az elmúlt napok forinterősödésével el tudta kerülni, hogy 288 felett új kétéves mélypontra bukjon a zöldhasúval szemben.